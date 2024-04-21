الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الحسابات الفلكية وتحديد يوم شم النسيم" ندوة بمكتبة مصر الجديدة غدا

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة في الساعة الخامسة من مساء غد الاثنين ندوة علمية بعنوان "شم النسيم والحسابات الفلكية"، بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك، تتناول أسباب الارتباط بين يوم شم النسيم وفصل الربيع.

وأشار الدكتور نبيل حلمي،رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، في تصريح له اليوم، إلى أن الأمسية يحاضر فيها المهندس عصام جودة مدير الجمعية المصرية لعلوم الفلك وتدور محاورها عن كيفية تحديد موعد يوم شم النسيم، واسباب عدم وجود موعد ثابت له ورغم ذلك يوافق يوم الإثنين، والتقويم الذي يحدده.

استعد.. موعد احتفال عيد شم النسيم 2024

txt

موعد شم النسيم 2024 في مصر والإجازات المتبقية خلال 2024

 

عيد شم النسيم 


يذكر أن عيد شم النسيم يوافق هذا العام 2024 يوم 6 مايو المقبل، وهو عيد مصري قديم له طقوس احتفالية عمرها يتجاوز 4700 عام، تلك التي يمارسها المصريون احتفاءً بقدوم شم النسيم. بدأ الاحتفال به رسميا منذ نهاية الأسرة الثالثة في عام 2700 قبل الميلاد، ليصبح بذلك العيد الشعبي الأقدم في مصر، وربما في التاريخ الإنساني بأكمله. وارتبطت تسمية "شم النسيم" بالتقويم الزراعي المصري، وكان عيد شم النسيم وثيق الصلة في وجدان المصريين القدماء ببداية الخلق، إذ كانت لديهم في معتقداتهم الدينية نظريات يفسرون من خلالها كيف نشأ الكون.

ومن بين تلك النظريات أن الكون بأكمله "انبثق من بيضة كبيرة"، لذا فإن احتواء مائدة أعياد شم النسيم على البيض دلالة دينية مهمة.

الحسابات الفلكية مصر شم النسيم مصرالجديدة مصرالجديدة غدا

مواد متعلقة

موعد شم النسيم 2024 فى مصر والإجازات الرسمية فى أبريل ومايو

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

أسباب منع أكرم السعدنى من حضور عزاء عمه صلاح السعدنى

الحبس سنة وغرامة 10 الاف لـ إنجى حمادة فى قضية المخدرات

لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

"إعلامى الوزراء" يوضح حقيقة اختفاء سرير أثرى من متحف قصر محمد على بالمنيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

حماس وحزب الله والضفة.. إسرائيل تواجه جبهات مشتعلة فى عيد الفصح

نُفذت من داخل الأراضى الإيرانية.. أسرار الضربة الإسرائيلية لأصفهان

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو