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تحقيقات ومتابعات

موعد شم النسيم 2024 فى مصر والإجازات الرسمية فى أبريل ومايو

شم النسيم 2024 في
شم النسيم 2024 في مصر

موعد شم النسيم 2024 في مصر من الموضوعات التي كثر البحث عنها على وسائل الإنترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

موعد شم النسيم 2024 في مصر

وفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، من المقرر أن تبدأ أيام شم النسيم يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024 وهو اليوم التالي من احتفال الأقباط بمناسبة عيد القيامة، وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص والحكومة.

ويأتي شم النسيم في بداية فصل الربيع 2024، والذي بدأ رسميا يوم 20 مارس 2024، وطبقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن فصل الربيع لهذا العام يستمر 92 يوما و17 ساعة و44 دقيقة، حتى الانقلاب الصيفي الذي يحل يوم 20 يونيو القادم.

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إجازة شم النسيم 2024

ويعد موعد شم النسيم 2024 إجازة رسمية للموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة، وفقًا للمتبع كل عام، وتكون الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل.

وفيما يلى الأعياد والإجازات الرسمية فى مصر خلال شهرى إبريل ومايو 2024:

إجازات شهر أبريل 2024

- عيد تحرير سيناء:

  • الخميس 16 شوال
  • 25أبريل 2024

إجازات شهر مايو وموعد إجازة شم النسيم:

- عيد العمال:

  • الأربعاء 22 شوال
  • 1مايو 2024

- شم النسيم:

  • الإثنين 27 شوال
  • 6 مايو 2024

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

- إجازة وقفة عيد الأضحى، توافق يوم السبت 9 ذو الحجه، والموافق 15 يونيو 2024.

- إجازة عيد الأضحى المبارك: والتي توافق يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.

- إجازة عيد الجلاء 1956: والتي توافق يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024.

- إجازة ثورة 30 يونيه 2013: والتي توافق يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024.

- إجازة رأس السنة الهجرية: والتي توافق يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024.

- إجازة عيد ثورة 23 يوليو: والتي توافق يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.

- إجازة المولد النبوي الشريف: والتي توافق يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024.

- إجازة عيد 6 أكتوبر: والتي توافق يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.

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