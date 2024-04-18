الخميس 18 أبريل 2024
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منوعات

طريقة تمليح الفسيخ في المنزل استعدادًا لعيد شم النسيم 2024

الفسيخ
الفسيخ

تحرص الكثير من الأسر على تناول الفسيخ في الإجازات والأعياد بشكل خاص ويعد طريقة تمليح الفسيخ  التي هي من أشهر الأكلات المصرية المعروفة منذ عصر الفراعنة.

طريقة تمليح الفسيخ

وارتبط الفسيخ بالمناسبات المختلفة لدى الشعب المصري، خاصة في شم النسيم، وفي عيد الفطر المبارك، فما هى طريقة تمليح الفسيخ في البيت؟

مكونات تمليح الفسيخ 

1-واحد كيلو سمك بوري.

2- ملح خشن.

3- فلفل أحمر حار او شطة حسب الرغبة.

4-ليمون.

5-زيت.

6-فلفل أخضر.

8-طحينة.

9-بصل أخضر.

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طريقة تمليح الفسيخ بالملح 

أولا: نحرص على شراء السمك البوري ذي الطازة ويمكن التميز من خلال الخياشيم تكون وردية اللون. 

ثانيا: قم بغسل السمك مع تنظيف الخياشيم بشكل جيد. 

ثالثا: ثم اترك السمك في المصفاة لمدة ليلة حتى تجف تمامًا على الصباح. 

رابعا: نقوم بفتح بطن السمك للتخلص من الأمعاء.

خامسا: ثم يتم غسله مرة أخرى للتخلص من الدماء بشكل تام. 

سادسا:يوضع الملح الخشن على السمك، ثم تتم إضافة الشطة أو الفلفل الحار. 

سابعا: نرص السمك أفقيًا للتأكد من خلوه من جميع المياه والدم. 

ثامنا: يتم تمليح السمك بالملح الخشن والشطة، بنسبة ملعقة شطة على كل 4 ملاعق ملح خشن، لكل سمكة.

تاسعًا: ثم حشو الخياشيم بخليط الملح الخشن والشطة، وتمليح باقي السمكة بكمية كبيرة من الملح الخشن، من الأعلى، والأسفل، والجوانب، والبطن.

عاشرًا: نضع السمك كل واحدة في كيس، لفها برول بلاستيك.

الحادي عشر: نوزع السمك في أكثر من كيس، لضمان عدم دخول هواء إليه، وإلى زوال الرائحة تمامًا، ويمكن الوصول إلى 10 أكياس بلاستيكية.

الثاني عشر يترك السمك في مكان جاف لمدة 8 -10 ايام، مع مراعاة تقليب لفة السمك المملح عدة مرات، لضمان توزيع الملح على جميع أجزاء السمك.

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