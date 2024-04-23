الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الرسمي.. موعد إجازة عيد العمال 2024 والإجازات الرسمية المتبقية لنهاية العام

عيد العمال
عيد العمال

موعد إجازة عيد العمال..كلمات تصدر محركات البحث العالمي "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي عن تأجيل موعد الاجازة من يوم 1 مايو إلى 5 مايو. 

موعد اجازة عيد العمال 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ قرارًا بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو.

كما أصدر قرارًا اخر بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

ونص القراران على أن يكون يومي الإجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

موعد إجازة عيد العمال 2024 والإجازات الرسمية المتبقية

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

كما ارتفع البحث على محركات جوجل عن المتبقي من الإجازات الرسمية خلال عام 2024، ونتيجة لذلك ننشر إجازات رسمية متبقية في 2024.. تعرف عليها خلال السطور التالية. 

- عيد تحرير سيناء: يوم الخميس 25 أبريل 2024 

- إجازة عيد العمال: يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024

- عيد شم النسيم: يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024

- إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 بداية من يوم الأحد 16 يونيو 2024 الذي يوافق وقفة عيد الأضحى، وتستمر حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024 الموافق لرابع أيام عيد الأضحى 2024.

- إجازة ثورة 30 يونيو 2013، والتي توافق يوم الأحد 30 يونيو 2024. 

- إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الموافق يوم الاثنين 8 يوليو 2024

- إجازة ثورة  23 يوليو 1952 الموافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024

- إجازة المولد النبوي الشريف 1446 الموافق يوم الاثنين 16 أغسطس 2024

- إجازة ذكرى حرب أكتوبر لعام 1973 وتوافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

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موعد إجازة عيد العمال 2024 والإجازات الرسمية المتبقية

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