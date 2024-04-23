الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

موعد إجازات شهر مايو 2024 الرسمية.. وكيفية الاحتفال بشم النسيم

إجازات شهر مايو 2024
إجازات شهر مايو 2024 الرسمية

موعد إجازات في شهر مايو 2024 الرسمية من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك مع اقتراب أعياد المسحيين في مصر والتي يحصل فيها موظفي الدولة على إجازة مدفوع الأجر.

موعد إجازات شهر مايو 2024 الرسمية

نعرض موعد إجازات شهر مايو 2024 الرسمية والتي تمنحها الدولة للعاملين في الهيكل الإداري للدولة بشكل مدفوع الأجر وفقا للقانون المصري للعمل والذي يحكم علاقة العمل بين الموظفين والمؤسسات التي يعملون بها حيث جاءت الإجازات الرسمية في الشهر المقبل كما يلي:-

يوم الخميس الموافق 2 مايو المقبل 2024 إجازة مرحلة بدلا من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو وهو عيد العمال.

يوم الجمعة الموافق 3 مايو المقبل 2024 إجازة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 4 مايو المقبل 2024 إجازة أسبوعية.

يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل 2024 إجازة عيد القيامة المجيد للأقباط.

يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل 2024 إجازة شم النسيم.

وبذلك يحصل الموظفين والعاملين في القطاع العام والخاص على إجازة مدتها خمس أيام متواصلة.

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بهاء سلطان يحتفل مع جمهوره بأعياد شم النسيم في الكويت.. 4 مايو

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موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال

كيفية الاحتفال بشم النسيم 

من أقدم الأعياد والمناسبات الاجتماعية في مصر الاحتفال بأعياد الربيع وهو ما يعرف باسم شم النسيم حيث يعد عيد فرعوني يتم فيه الاحتفال بالحصاد والمحصول الوفير خلال العام لذلك يخرجون فيه للتنزه في الحدائق العامة وسط الطبيعة الخلابة والمناظر الساحرة.

وارتبط اسم شم النسيم أو أعياد الربيع بالمأكولات البحرية المملحة مثل الفسيخ والرنجة والملوحة والتونة بالإضافة إلى الخضروات مثل الخس والخيار والفلفل والطماطم وغير ذلك مما يساعد في عملية الهضم السريع.

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تاريخ عيد الأضحى 2024.. وعدد الأيام الإجازة الرسمية

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الخميس إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء

موعد اجازة عيد العمال 2024

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترحيل اجازة عيد العمال من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 إلى يوم الخميس الموافق 2 مايو 2024 وذلك وفقا لقرار ترحيل الإجازات الرسمية إلى عطلة نهاية الأسبوع لعدم تعطيل مصالح المواطنين في كافة المؤسسات والهيئات والشركات  الحكومية.

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أجندة الإجازات الرسمية للعام الحالي 2024.. وموعد إجازة الموظفين

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