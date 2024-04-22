5 أيام متتالية.. الإجازات الرسمية في شهر مايو 2024

يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة الخاصة بمواعيد الإجازات، وذلك خلال شهر مايو فهناك عدد كبير من الاجازات خلال شهر مايو ولا يعلمها البعض وذلك بسبب عدم المعرفة الكاملة بجدول الإجازات.

الإجازات الرسمية في شهر مايو 2024

ويبحث البعض عن مواعيد الاجازت خلال شهر مايو وذلك من أجل معرفة تلك الاجازت من أجل التخطيط لقضاء عطلة ما أو السفر للبحث عن شكل مختلف لقضاء العطلة.

ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة، الخاصة بأجازات شهر مايو، ومنها اجازة يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، وهو إجازة رسمية للأقباط، كما أنه اليوم التالي من احتفالهم بـ عيد القيامة المجيد، وجاء ذلك بعد قرار مجلس الوزراء بترحيل إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء أول شهر مايو إلى اليوم التالي الموافق الخميس 2 مايو ليصبح عدد ايام الاجازة إجمالى 5 ايام وهم الخميس والجمعة والسبت والأحد والأثنين.

عيد شم النسيم 2024

ويعتبر عيد شم النسيم إجازة رسمية في مصر، يعود تاريخ احتفالات الربيع وشم النسيم إلى آلاف السنين، حيث كان المصريين القدماء يحتفلون بموسم الحصاد واعتدال الجو في ذلك الوقت، وهو من الايام التى ينتظرها المواطنين بفارغ الصبر وذلك لتناول الفسيخ والرنجة والأجواء الخاصة به أجواء مميزة للغاية.

موعد عيد القيامة المجيد 2024

أما عن أجازة يوم الأحد الموافق 5 مايو، وذلك بسبب احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد لعام 2024، وذلك في صباح يوم الأحد 5 مايو 2024.

1 مايو لـ يوم الخميس 2 مايو 2024، ليكون عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متواصلة، تبدأ من الخميس 2 مايو حتى الإثنين 6 مايو.