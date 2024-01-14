الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ما هي التخفيضات التي توفرها الدولة لمرضى السرطان في مرفق السكة الحديد والمترو؟

مرفق السكة الحديد
مرفق السكة الحديد والمترو

توفر الدولة عددا كبيرا من الخدمات المجانية للمواطنين، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاهتمام بالمواطن المصري وتوفير كافة احتياجاته من أجل توفير حياه كريمة له، خاصة فى ظل الظروف المعيشية الحالية، ونستعرض في السطور التالية  التفاصيل الخاصة بشروط اشتراكات المترو لمرضى السرطان

تخفيضات مرضى السرطان فى مرفق مترو الأنفاق 

تقوم الدولة بمنح تخفيضات للمرضى الذين يتم علاجهم بمختلف مراكز الأورام السرطانية، وذلك من أجل تسهيل طريقة انتقالهم من محل إقامتهم إلى مراكز العلاج، وذلك بناء على توجيهات الرئيس بشأن دعم مرضي السرطان فى المواصلات العامة ومنها مرفق مترو الانفاق وكذلك مرفق السكة الحديد.

 

وحتى يتمكن المريض من الحصول على الاشتراك الخاص بمرضى السرطان عليه أن يقدم  تقريرا معتمدا من وزارتى الصحة والتعليم العالى بالحالة المرضية، والاشتراكات  ربع سنوية مخفضة بنظام الكارت الذكى.

 

ما هي قيمة الاشتراك المخفض في مرفق مترو الأنفاق لمرضي السرطان؟

 

180 رحلة  - 25 محطة - مقابل 22 جنيها

أكثر من  25 محطة–مقابل27 جنيها

الاشتراك باسم المريض ويسمح بمرافقله

الاشتراك مساهمة من شركة المترولتخفيف العبء عنهم.

أما عن مرفق السكة الحديد، فيتم في كافة القطارات الإسبانى والفرنساوى الدرجة الثانية المكيفة صرف  تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم، وذلك من أجل توفير الخدمة المميزة لمريض السرطان ومرافقيه.

وفى حال قيام صاحب الكارت بمنحه لأحد غيره من أجل استخدامه يتم سحب الكارت وتوقيع غرامة فورية وعدم السماح له باستخراج غيره مرة أخرى.

ما هي التخفيضات التى توفرها الدولة لمرضي السرطان مرضى السرطان مرضي السرطان في مرفق السكة الحديد والمترو مرفق السكة الحديد المترو

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