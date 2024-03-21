الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

زاج القاصرات أبرزها.. قضايا تناولها المسلسل الكرتوني نورة

مسلسل نورة
مسلسل نورة

تناول المسلسل الكرتونى نورة عدد ضخم من القضايا التي تخص الفتيات خلال عدد 10 حلقات تم عرضهم من أول شهر رمضان الكريم، حيث تم عرض العديد من القضايا التي تخص الفتيات خلال تلك الحلقات.

القضايا التي تناولها المسلسل الكرتوني نورة 

ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن أبرز القضايا التي تناولها المسلسل الكرتوني نورة خلال أول 10 حلقات من شهر رمضان الكريم، حيث تناول مشكلة زواج القاصرات، من خلال عرض قصة صديقة نورة وتدعي جميلة والذي أرد والدها تركها للمدرسة ونقلها إلى مكان أخر وذلك من زواجها وبعدما عرفت نورة بهذا الأمر أبلغت والدتها وجدتها مما دفعهم للتحدث مع والد جميلة عن الأمر ومدى خطورته.

القضايا التى تناولها المسلسل الكرتونى نورة 

 

زاج القاصرات أبرز قضايا مسلسل نورة 

وهنا تناول المسلسل الكرتونى نورة التفاصيل الكاملة عن زواج القاصرات ومدى تأثير ذلك على الأطفال خاصة إذا كانت من تتزوج وهي قاصرة لها أصدقاء ومقربين منها.

القضايا التى تناولها المسلسل الكرتونى نورة 

مسلسل نورة يسلط الضوء على تكرار أخطاء الأبناء 

كما تناول المسلسل الكرتوني نورة خلال 10 أيام الأولى من شهر رمضان، تكرار الأخطاء لدى الأطفال فيسلط العمل الكرتوني نورة الضوء على مشكلة قيام الطفل أو الطفلة بتكرار نفس الخطأ بالرغم من حديث الأم عن الأمر ودي خطورته وبالرغم من المعاقبة الخاصة بالأم تجاه الطفل، وسلط الضوء على مجموعة من النصائح التي يجب القيام بها تجاه ذلك.

كما سلط المسلسل الكرتوني نورة الضوء على مشكلة المساواة بين الولد والبنت، حيث   رفض والد نورة أن يشترى لها موتوسيكل وذلك لاعتقاده بأنها وسيلة مواصلات خاصة للرجال فقط، وهو امر خطأ تماما وعمل المسلسل الكرتوني نورة على رفض تلكا لفكرة من أجل فرض المساواة بين الولد والبنت.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل الكارتون نورة

مسلسل نورة الحلقة 9.. كل ما تريد معرفته عن مرض الهيموفيليا والوقاية به

مسلسل نورة الحلقة 8.. نورة تعترف على الشخص الذى ساعدها فى اختراق تليفون صديقتها

مسلسل نورة الحلقة 7.. جريمة انتهاك الخصوصية واختراق الهواتف المحمولة

قصة المسلسل الكرتوني نورة 

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

ويسلط المسلسل الكرتوني الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهي رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية في حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

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