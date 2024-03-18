مسلسل نورة الحلقة 8.. نورة تعترف على الشخص الذي ساعدها في اختراق تليفون صديقتها

شهدت الحلقة الثامنة مسلسل نورة الكارتوني ، الذي يعرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 ، جريمة انتهاك الخصوصية عن طريق مشهد جمع بين نورة بطل العمل الدرامي ووالدتها التي عنفتها بشدة علي اختراقها لهاتف صديقتها يارا، للتأكد أنها هي من وراء نشر فيديو هزيمتها في بطولتها الرياضية.

مسلسل نورة تفاصيل احداث الحلقة 8

واعترفت نورة خلال مواجهتها مع والدتها ان شقيقها نور هو من ساعدها في تهكير واختراق هاتف صديقتها، وهو الأمر الذي أصاب الوالدة بالدهشة والمفاجأة، نظرًا لثقتها الكبيرة في أخلاق أبنائها البعيدة كل البعد عن هذا الفعل المشين.

مسلسل نورة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

ويعرض مسلسل نورة على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

مسلسل نورة موعد عرض الحلقة 8

ويسلط مسلسل نورة الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

قصة مسلسل نورة

وجاء العمل الرمضاني مواكبًا مع الطابع العائلى بشكل كبير خاصة انه يهتم بشكل كبير بما هو مناسب للأطفال وكيفية التعامل مع الطفل فى حال وقوعه فى مشكلة ما، في المسلسل الكرتونى نورة يعتبر من الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتسليط الضوء على كل القضايا التى تهم الفتيات فى مرحلة الطفولة من الأمور الهامة للأطفال، يتأثروا بشكل كبير بهذا المحتوى المميز يتمكنوا بعد مشاهدة تلك الأعمال من معرفة ما هو صحيح وما هو خطأ، ويعتبر هذا العمل الكرتوني عودة من جديد لسلسلة المسلسلات الرمضانية التي تجذب الأطفال والأسرة المصرية لها.

أبطال مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل مسلسل نورة الكرتوني ، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى.