بهاء سلطان يحتفل مع جمهوره بأعياد شم النسيم في الكويت.. 4 مايو

يستعد النجم بهاء سلطان، للقاء جمهوره من خلال حفل غنائي ضخم يحييه على أحد المسارح الكبرى بالكويت، السبت الموافق 4 مايو المقبل، ضمن حفلات مهرجان ليالي العمر، بالتزامن مع احتفالات أعياد شم النسيم.

بهاء سلطان يحتفل بشم النسيم في الكويت

ومن المقرر أن يشدو بهاء سلطان لجمهوره خلال الحفل بباقة كبيرة من أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "يا ترى" و"براحة عليا" و"قلبك يا حول الله" و"تعالى أدلعك" و"ليه طيب" و"أنا مش معاهم" و"قالى"، و"قوم أقف" و"أنا مصمم" وغيرها من الأغنيات التي يعشقها جمهوره.

بهاء سلطان يحتفل بنجاح أغنية مارتحناش

كما يحتفل بهاء سلطان مع جمهوره لنجاح أحدث أعماله الغنائية التى طرحها مؤخرًا بعنوان "مارتحناش"، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وتعاون بهاء سلطان في أغنية "مارتحناش" مع كل من الشاعر الغنائي هاني رجب والملحن إسلام معز والموزع الموسيقي عمرو صلاح، وتنتمى الأغنية إلى نوعية الأغانى الدرامية التي يتميز بها بهاء في أعماله.

وتقول كلمات أغنية مارتحناش: "أصعب حاجة في حياتك تبعد عن أي ناس.. لو كان البعد راجل كنت قتلته وخلاص.. لو كان البعد راحة كنا ارتحنا ونسينا بس احنا بقالنا فترة بنام بدموع عنينا.. ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا.. ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش.. ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا.. وقالوا هننسى بس بجد مابننساش دايما تيجي النهاية عكس اللي اتمناه.. بعد ما تظبط حياتك على حد تكون معاه تيجي الدنيا في ثواني تاخده بعيد عن أيدينا ولا منه.. فضل معانا ولا منه غريب علينا.. ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا".