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منوعات

تاريخ عيد الأضحى 2024.. وعدد الأيام الإجازة الرسمية

تاريخ عيد الأضحى
تاريخ عيد الأضحى 2024

تاريخ عيد الأضحى 2024 محور تساؤلا الملايين من المواطنين عقب انتهاء اجازة عيد الفطر 2024 خلال الأيام الماضية حيث يحصل الموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة على اجازة مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري الذي يحكم علاقة العمل بين المؤسسات والعاملين بها.

تاريخ عيد الأضحى 2024

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تاريخ عيد الأضحى 2024 يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024 ويستمر لمدة 4 أيام حيث ينتهي العيد يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 وهى توقيت اجازة موظفي الدولة وفقا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يولد هلال شهر ذي الحجة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 مساءا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة في يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 والذي يعد يوم الرؤية حيث يتم الإعلان الرسمي من خلال دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 وعدد الأيام

تاريخ عيد الأضحى 2024 وأفضل رسائل التهنئة

موعد وقفة عرفات 2024 

وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن وقفة عرفات ستكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 خاصة ان كافة الحسابات تشير إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024.

وتعد وقفة عرفات من الأيام التي ينتظرها الملايين من المسلمين حيث يعد نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالي علا يرد دعاء خلال يوم عرفات خاصة مع وقوف الحجاج على جبل عرفات تلبيه لنداء الله سبحانه وتعالى والتهليل والتكبير طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى.

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موعد عيد الأضحى 2024 وبدء صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1445

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موعد إجازة عيد الأضحى 2024 وعدد الأيام

عدد أيام أجازة عيد الأضحى المبارك 2024

جاء عدد أيام أجازة عيد الأضحى المبارك 2024 كما يلي:-

  • يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 اجازة وقفة عرفات 1445.
  • يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024 اجازة اول أيام عيد الأضحى المبارك 1445.
  • يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 اجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 1445.
  • يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 اجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 1445.
  • يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 اجازة رابع أيام عيد الأضحى المبارك 1445.

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تاريخ عيد الأضحى 2024 وأفضل رسائل التهنئة

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