تاريخ عيد الأضحى 2024.. وعدد الأيام الإجازة الرسمية

تاريخ عيد الأضحى 2024 محور تساؤلا الملايين من المواطنين عقب انتهاء اجازة عيد الفطر 2024 خلال الأيام الماضية حيث يحصل الموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة على اجازة مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري الذي يحكم علاقة العمل بين المؤسسات والعاملين بها.

تاريخ عيد الأضحى 2024

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تاريخ عيد الأضحى 2024 يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024 ويستمر لمدة 4 أيام حيث ينتهي العيد يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 وهى توقيت اجازة موظفي الدولة وفقا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يولد هلال شهر ذي الحجة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 مساءا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة في يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 والذي يعد يوم الرؤية حيث يتم الإعلان الرسمي من خلال دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

موعد وقفة عرفات 2024

وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن وقفة عرفات ستكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 خاصة ان كافة الحسابات تشير إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024.

وتعد وقفة عرفات من الأيام التي ينتظرها الملايين من المسلمين حيث يعد نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالي علا يرد دعاء خلال يوم عرفات خاصة مع وقوف الحجاج على جبل عرفات تلبيه لنداء الله سبحانه وتعالى والتهليل والتكبير طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى.

عدد أيام أجازة عيد الأضحى المبارك 2024

جاء عدد أيام أجازة عيد الأضحى المبارك 2024 كما يلي:-

يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 اجازة وقفة عرفات 1445.

يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024 اجازة اول أيام عيد الأضحى المبارك 1445.

يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 اجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 1445.

يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 اجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 1445.

يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 اجازة رابع أيام عيد الأضحى المبارك 1445.

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