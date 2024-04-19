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موعد إجازة عيد الأضحى 2024 وعدد الأيام

إجازة
إجازة

مع قرب شهر يونيو يحرص المواطنين على معرفة موعد إجازة عيد الأضحى 2024 عدد الأيام عبر جوجل، حيث أكد المعهد القومي في البحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن وقفة عرفات سوف تكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو، بينما سيبدأ العيد يوم الإثنين 17 يونيو 2024، ويستمر إلى الخميس 20 يونيو.

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 وعدد الأيام

وتنشر “الدستور” بهذا التثرير موعد اجازة عيدد الاضحى المبارك، وموعد وقفة عرفة، والاجازات الرسمية المتبقية لهذا العام.

إجازة عيد الأضحى المبارك

وتستمر إجازة عيد الأضحى المبارك تكون 4 أيام، لتتيح لجميع المصريين فرصة الاحتفال في هذا العيد الكريم مع العائلة والأصدقاء.

موعد إجازة عيد الأضحى 2024

وتبدأ إجازة عيد الأضحى 2024، من الأحد 16 يونيو الموافق لوقفة عرفة، وتستمر حتى يوم الخميس 20 يونيو، حسبما أكد الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

إليك بعض التفاصيل الهامة:

  • موعد ولادة هلال شهر ذي الحجة: يوم الجمعة 30 من ذو القعدة 1445 هـ الموافق 7 من يونيو 2024.
  • غرة شهر ذي الحجة: يوم السبت 8 يونيو 2024.
  • وقفة عرفات: يوم الأحد 16 يونيو 2024.
  • أول أيام عيد الأضحى: يوم الاثنين 17 يونيو 2024.
  • آخر أيام عيد الأضحى: يوم الخميس 20 يونيو 2024.
  • عدد أيام إجازة عيد الأضحى: عدد 4 أيام.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء والإجازات الرسمية 2024 المتبقية هذا العام

بعد إعلان الخميس إجازة رسمية.. جدول مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

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الإجازات الرسمية خلال عام 2024 المتبقية

  • يوم الخميس 25 أبريل 2024: هو ذكرى عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982).
  • يوم الأربعاء 1 مايو 2024: هو يوم الاحتفال بعيد العمال.
  • يوم الأحد 16 يونيو 2024 وقفة عيد الأضحى.
  • يوم الإثنين 17 يونيو 2024 وحتى الخميس 20 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الأحد 30 يونيو 2024 ذكرى ثورة (يونيو 2013).
  • يوم الإثنين 8 يوليو 2024 الاحتفال برأس السنة الهجرية.
  • يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 عيد ثورة (يوليو 1952).
  • يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 المولد النبوي الشريف.
  • يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 عيد القوات المسلحة (أكتوبر 1973).
  • إجازة عيد الأضحى المبارك يوافق إجازة يوم الاثنين 17 يونيو 2024.
  • ثورة 30 يونيو يوافق إجازة يوم الأحد 30 يونيو 2024.
  • رأس السنة الهجرية يوافق إجازة يوم الأحد 7 يوليو 2024.
  • عيد الثورة يوافق إجازة يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.
  • عيد المولد النبوي الشريف يوافق إجازة يوم الأحد 15 سبتمبر 2024.
  • عيد القوات المسلحة يوافق إجازة يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.
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