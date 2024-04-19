مع قرب شهر يونيو يحرص المواطنين على معرفة موعد إجازة عيد الأضحى 2024 عدد الأيام عبر جوجل، حيث أكد المعهد القومي في البحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن وقفة عرفات سوف تكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو، بينما سيبدأ العيد يوم الإثنين 17 يونيو 2024، ويستمر إلى الخميس 20 يونيو.

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 وعدد الأيام

وتنشر “الدستور” بهذا التثرير موعد اجازة عيدد الاضحى المبارك، وموعد وقفة عرفة، والاجازات الرسمية المتبقية لهذا العام.

إجازة عيد الأضحى المبارك

وتستمر إجازة عيد الأضحى المبارك تكون 4 أيام، لتتيح لجميع المصريين فرصة الاحتفال في هذا العيد الكريم مع العائلة والأصدقاء.

موعد إجازة عيد الأضحى 2024

وتبدأ إجازة عيد الأضحى 2024، من الأحد 16 يونيو الموافق لوقفة عرفة، وتستمر حتى يوم الخميس 20 يونيو، حسبما أكد الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

إليك بعض التفاصيل الهامة:

موعد ولادة هلال شهر ذي الحجة: يوم الجمعة 30 من ذو القعدة 1445 هـ الموافق 7 من يونيو 2024.

غرة شهر ذي الحجة: يوم السبت 8 يونيو 2024.

وقفة عرفات: يوم الأحد 16 يونيو 2024.

أول أيام عيد الأضحى: يوم الاثنين 17 يونيو 2024.

آخر أيام عيد الأضحى: يوم الخميس 20 يونيو 2024.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى: عدد 4 أيام.

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