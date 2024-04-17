بعد إعلان الخميس إجازة رسمية.. جدول مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

تصدر جدول الإجازات الرسمية المتبقية في 2024 قائمة بحث الكثير من المصريين خلال الساعات الماضية، خاصة العاملين في القطاع الحكومي، بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 17 إبريل 2024، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2024

وحددت رئاسة مجلس الوزراء يوم الخميس 25 أبريل الجاري، إجازة رسمية لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وينتظر موظفي الحكومة عدد من الإجازات الرسمية خلال الأيام المقبلة، حيث تتعاقب إجازات عيد تحرير سيناء وعيد العمال وشم النسيم خلال 10 أيام.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في 2024 بعد إعلان مجلس الوزارة عن تحديد إجازة عيد تحرير سيناء يوم الخميس الموافق 25 إبريل الجاري.

إجازة عيد العمال: يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024.

عيد شم النسيم يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024-1445

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 1445 بداية من يوم الأحد 16 يونيو 2024 الذي يوافق وقفة عيد الأضحى، وتستمر حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024 الموافق لرابع أيام عيد الأضحى 2024.

إجازة ثورة 30 يونيو 2013، والتي توافق يوم الأحد 30 يونيو 2024.

إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الموافق يوم الاثنين 8 يوليو 2024.

إجازة ثورة 23 يوليو 1952 الموافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024. إجازة المولد النبوي الشريف 1446 الموافق يوم الاثنين 16 أغسطس 2024.

إجازة ذكرى حرب أكتوبر لعام 1973 وتوافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

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