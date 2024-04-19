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تاريخ عيد الأضحى 2024 وأفضل رسائل التهنئة

عيد الأضحى
عيد الأضحى

تاريخ عيد الأضحى 2024 من الموضوعات التي يبحث عنها الكثيرون عبر محركات البحث المُختلفة، حيثُ يوافق في شهر يونيو المُقبل، وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعده رسميًا خلال الأيام الماضية.

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ويستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد عيد الأضحى 2024، وأبرز رسائل التهنئة في العيد.

تاريخ عيد الأضحى 2024

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تفاصيل موعد أول أيام عيد الأضحى 2024، وفقًا للحسابات الفلكية، موضحًا أنّ هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة 2:39 مساءً بتوقيت القاهرة الخميس 6 يونيو، وهو يوم الرؤية.

موعد عيد الأضحى 2024

وأوضح المعهد في بيان صادر عنه، أنّ أول أيام عيد الأضحى 2024 في مصر، سيكون الأحد الموافق 16 يونيو 2024 فلكيًا، على أنّ تكون وقفة عرفات السبت الموافق 15 يونيو المقبل، خاصة أنّ الحسابات أشارت إلى أنّ غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024.

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أفضل رسائل التهنئة في عيد الأضحى 2024

  • أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات، وجعله فرصة للتقرب إلى الله والتواصل والمحبة بيننا.
  • نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يمنحنا السعادة والسلام في هذا العيد وفي كل أيام حياتنا.
  • عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.
  • كل عام وأنتم إلى الله أقرب وفي الراحة أكبر يارب.
  • عساكم من عواده.
  • عندما يحل عيد الفطر المبارك، ينبعث الفرح والسعادة في قلوب المسلمين حول العالم.
  • إنه وقت تجديد الروح والتقرب إلى الله، وأيضًا وقت التواصل وتبادل التهاني والتبريكات بين الأهل والأصدقاء والأحباب عيد سعيد.
  • أتمنى أن يكون عيد الفطر المبارك مليئًا بالخير واليُمن والبركات على الجميع.

تهنئة عيد الأضحى 2024

  • في هذه المناسبة السعيدة، نشارككم أجمل التهاني والتبريكات.
  • أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات، وجعل أيامكم كلها سعادة وسرور.
  • نسأل الله أن يتقبل عيدنا وأن يعيده علينا وعليكم في صحة وسعادة.
  • كل عام وأنتم بخير وعيد مبارك.
  • كل عام وأنتم الأقرب لي من نفسي.

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