تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

سجل سعر الدواجن اليوم تراجعًا كبيرًا في بورصة الدواجن الرئيسية، لتسجل أسعار الفراخ البيضاء ٨٠ جنيهًا في البورصة، كما تراجعت باقي أسعار الدواجن، بينما ارتفعت أسعار الكتاكيت، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدواجن اليوم الخميس الموافق 18 /4 /2024.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس 80 جنيهًا، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، ويختلف سعر وصولها للمستهلك من منطقة لأخرى.

بورصة الدواجن اليوم

سعر الدواجن الساسو: 82 جنيهًا.

سعر الدواجن أمهات بيضاء: 75 جنيهًا.

وجاء انخفاض سعر الدواجن بالتزامن مع المبادرة التي أطلقتها الحكومة، وفي بيان صحفي سابق صادر عن اتحاد الدواجن قال إن مبادرة خفض الأسعار بدأت من 2 أبريل 2024.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض: 29 جنيهًا.

كتكوت أبيض شركات: 32 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان: 26.25 جنيه.

كتكوت ساسو: 17 جنيهًا.

كتكوت ساسو بيور: 18 جنيهًا.

كتكوت بلدي: 8 جنيهات.

كتكوت هجين: 11 جنيهًا.

كتكوت جيل ثاني: 13.50 جنيه.

كتكوت روزي بيور: 16 جنيهًا.

كتكوت الوطنية: 31 جنيهًا.

كتكوت الوادي: 28.50 جنيه.

كتكوت نيوهوب: 29 جنيهًا.

كتكوت الفيروز: 30 جنيهًا.

كتكوت مكه المكرمة: 30 جنيهًا.

كتكوت رواد النيل: 29 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الخميس تراجعًا كبيرًا في المزرعة، بالتزامن مع مبادرة خفض الأسعار، وجاء سعر البيض كالتالي:

كرتونة بيض أبيض: 149 جنيهًا ، متراجعًا بنحو ٣ جنيهات.

كرتونة بيض أحمر: 152 جنيهًا متراجعًا بنحو ٤ جنيهات.

كرتونة بيض بلدي: 130 جنيهًا متراجعًا بنحو ١٠ جنيهات.