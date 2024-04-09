الذرة الأوكراني بـ12000 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الاعلاف من الذرة والصويا، اليوم الثلاثاء، استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “: 13000 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 13000 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 12000 جنيه، وسجل سعر سعر طن الذرة “تركى”: 10900 جنيه.

اسعار الذرة

وبلغ سعر طن سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2700 جنيه، وبلغ سعر أردب الذرة الشامية: 2800 جنيه، فيما بلغ سعر كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 13600جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 27000 جنيه، في حين بلغ سعر كسب صويا محلى 44%: 25500 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى: 26500 جنيه كما بلغ كسب صويا مستورد:26500 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 37400 جنيه ارضه، فيما بلغ سعر طن صويا فول فات ” محلى ”: 38300جنيه ” ارضه ”، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 23000 جنيه ” ارضه ”كما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 29000 جنيه ” ارضه”

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%: 17100 جنيه، كما بلغ جيلوتين ” مستورد ”: 44450 جنيه، وبلغ سعر جيلوتين محلى: 45000 جنيه، فيما بلغ سعر طن رده بران محلى: 11200 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة:11900 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 650 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن:

وسجل طن اعلاف بادى 24000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 23950 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى23850 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 22450 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 22000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 19700 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 22200 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 19500 جنيه.