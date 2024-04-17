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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تراجع أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 17-4-2024 في بورصة الدواجن

الأعلاف
الأعلاف

تراجعت أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 17-4-2024 في الأسواق، عقب الإفراجات الجمركية عن العديد من السلع والأعلاف، والأعلاف من الخامات الأساسية في تربية الدواجن والتي تمثل 85% منها.

أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء

ونستعرض في السطور التالية أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

سجلت أسعار طن العلف بادي اليوم في بورصة الدواجن سعر 23000 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار علف نامي  اليوم في بورصة الدواجن سعر22700 جنيه للطن.

كما سجلت أسعار علف ناهي اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن سعر 22600 جنيه للطن.

وقد جاءت أسعار العلف بادي نامي في مستهل التعاملات في بورصة الدواجن الرئيسية 22000 جنيه للطن.

كما بلغت أسعار علف بياض 14في مستهل التعاملات في بورصة الدواجن الرئيسية 19700  جنيه للطن.

كما جاءت أسعارعلف بياض 16 في مستهل التعاملات في بورصة الدواجن الرئيسية 20200 جنيه للطن.

علف بياض 18في مستهل التعاملات في بورصة الدواجن الرئيسية 20500 جنيه للطن.

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سعر طن بذور الصويا

سجلت أسعار  بذور الصويا المستوردة 36 ألف جنيه للطن.

كما بلغ  قشر الصويا فبلغ 16 الف جنيه للطن.

وسجلت أسعار مخلفات الصويا بلغ 17 ألف جنيه للطن.

وبلغ سعر الجيلوتين المحلي بروتين 60% فسجل 47 ألفا و500 جنيه للطن.

كما بلغ  سعر مستخلص بذرة القطن 23 ألف جنيه.

وبلغ سعر كسب الصويا روتين 44% نحو 25 ألف جنيه  

أسعار الذرة الصفراء اليوم

سجل سعر الذرة الصفراء الأرجنتيني اليوم  الأربعاء 13200 جنيه للطن.

بلغ سعر طن الذرة الصفراء اليوم في مصر البرازيلي 13200 جنيه.

وصل سعر طن الذرة الصفراء اليوم في مصر الكورن فلاك الأرجنتيني 13200 جنيه.

سجل سعر الذرة اليوم الصفراء الروسي 11800 جنيه للطن.

سعر الذرة اليوم الصفراء الروماني 11800 جنيه للطن.

سجل سعر الذرة اليوم الصفراء الأوكراني 11800جنيه للطن.

أسعار الأعلاف أسعار طن العلف بادي أسعار علف ناهي أسعار العلف بادي نامي أسعار علف بياض سعر طن الذرة الصفراء أسعار الذرة الصفراء اليوم سعر طن بذور الصويا أسعار الأعلاف اليوم

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