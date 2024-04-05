الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الذرة بـ10900 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف بالأسواق اليوم

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الجمعة، استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة ”أرجنتيني“: 12800 جنيه، فيما سجَّل سعر طن الذرة “برازيلى”: 12800 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة ”أوكراني“: 11800 جنيه، وسجل سعر طن الذرة “تركى”: 10900 جنيه.

أسعار الذرة 

وبلغ سعر إردب الذرة الرفيعة ”محلى” ”حورس”: 2700 جنيه، في حين بلغ سعر إردب الذرة الشامية: 2800 جنيه، وبلغ سعر طن كورن فلاك ”ذرة أرجنتينى” 13800جنيه، فيما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 27000 جنيه.

أسعار الصويا

وسجل سعر طن كسب صويا محلى 44%: 24800 جنيه، فيما سحل سعر طن كسب صويا 46% محلى: 26000 جنيه، كما سجل كسب صويا مستورد:25800 جنيه، وسجل طن صويا فول فات “ مستورد ”: 37400 جنيه أرضه صويا فول فات ”  محلى ”: 38300 جنيه ”أرضه”، فيما سجل صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 23000 جنيه ” ارضه ”وسجل صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 29000 جنيه ”أرضه”.

وبلغ  طن كسب عباد +36%: 17100 جنيه، فيما بلغ جيلوتين ”مستورد”: 44450 جنيه، وبلغ جيلوتين محلي: 45000 جنيه وبلغ سعر طن رده بران محلى: 11200 جنيه، في حين بلغ سعر طن النخالة الخشنة: 11900 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح  650 جنيهًا.

أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادى 23200 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 23100 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهي 23150 جنيهًا للطن، كما سجَّل طن العلف بادى نامى بـ 23200 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 22000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 19700 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 22200 جنيه للطن، وسجل سعر طن علف بياض 14%بـ 19500 جنيه.

الذرة ب10900جنيه للطن أسعار الأعلاف الاسواق اليوم

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