عيد الأضحى 2024 هو العيد الثاني للمسلمين، ويطلق عليه العيد الكبير حيث تزيد عدد أيام الأجازة به عن عيد الفطر المبارك، ويتم الإحتفال به في شهر ذي الحجة من كل عام، ولكن يختلف موعده في الشهور الميلاديه من عام لآخر، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد عيد الأضحى 2024 / 1445 وعدد أيام الأجازة للموظفين والقطاع الخاص.

متى عيد الأضحى 1445

يحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك في ١٠ ذي الحجة من كل عام، ويسبقه وقفة عرفة التي توافق يوم ٩ ذي الحجة وهي من الأيام المباركة لدى المسلمين.

وتم تحديد موعد عيد الأضحى 1445 من الناحية الفلكية، حيث يوافق عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هـ يوم الأحد 16 يونيو 2024، ويكون يوم وقفة عرفات يوم السبت 15 يونيو 2024.

ولكن تحديد موعد عيد الأضحى بشكل نهائي يعتمد على رؤية هلال شهر ذي الحجة، الذي تستطلعه مصر والدول الإسلامية يوم ٢٩ ذي القعدة، ولكن تلتزم جميع الدول الإسلامية ومنها مصر على رؤية المملكة العربية السعودية، كمركز للحج، في تحديد موعد بداية شهر ذي الحجة لتكون وقفة عرفات في يوم واحد لجميع المسلمين.

عدد أيام أجازة عيد الأضحى

وفق القانون المصري يبلغ عدد أيام أجازة عيد الأضحى ٥ أيام للموظفين حيث تضم وقفة عرفة و٤ أيام للعيد، بينما تكون عدد أيام أجازة عيد الأضحى للعاملين في القطاع الخاص ٣ أيام منهم أجازة وقفة عرفات ويومين العيد.

ولكن قد تزيد عدد أيام الأجازة لذا يتم تحديدها بعد إعلان بيان مجلس الوزراء الذي يصدر قبل أجازة العيد ويتم فيه تحديدد عدد أيام الأجازة.

كما تعلن وزارة القوى العاملة في بيان رسمي عدد أيام أجازة العيد للقطاع الخاص.