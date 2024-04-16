عيد الأضحى 2024 العد التنازلي ورسائل التهنئة بقدومه

يأتي عيد الاضحى 2024 في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام، ويتم تحديد موعد عيد الاضحى 2024 بعد استطلاع مولد هلال شهر ذي الحجة وذلك يوم 29 ذي القعدة من كل عام، وتتبع جميع الدول الاسلامية رؤية هلال السعودية ليتم توحيد موعد وقفة عرفة.

وحددت البحوث الفلكية موعد العيد الكبير 2024، وتعرض الدستور بالتفصيل في التقرير التالي.

موعد عيد الاضحى 2024

يصادف عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هجريًا، يوم الأحد 16 يونيو 2024، الموافق يوم 10 ذي الحجة، وتبدأ إجازة عيد الاضحى 2024 في مصر من يوم الأحد 16 يونيو وتستمر حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024.

ويتم تحديد موعد عيد الأضحى بدقة بعد استطلاع ميلاد هلال شهر ذي الحجة وذلك يوم 29 ذي القعدة، وإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول ذي الحجة وتكون وقفة عرفة يوم 9 ذي الحجة، والعيد الكبير يوم 10 ذي الحجة، وإذا لم يثبت رؤية هلال شهر ذي الحجة يكون اليوم التالي هو المتمم لذي القعدة.

رسائل تهنئة عيد الاضحى 2024