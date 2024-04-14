الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

فوائد صيام الست من شوال ومتى يبدأ؟

صيام
صيام

صيام الست من شوال سنة نبوية مؤكدة يسعى الكثير من المسلمين إلى الالتزام بها بعد الانتهاء من صيام شهر رمضان المبارك، ومع احتفالات عيد الفطر بدأ صيام الست البيض، وتعرض الدستور في التقرير التالي فوائد صيام الست من شوال.

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هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء

فوائد صيام الست من شوال

حددت السنة النبوية فوائد صيام الست من شوال، فجاء عن رسول الله -صل الله عليه وسلم - أنه قال: من صام رمضان، ثم أتبعه ستًا من شوال؛ كان كصيام الدهر رواه مسلم في صحيحه، وهذا يدل على فضلها. 

ووفق تفسير الحديث الشريف فإن فوائد صيام الست من شوال كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم، فرمضان بعشرة أشهر، والست بشهرين، الحسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله.

ومع أن الله بلطفه -جل وعلا- جعل رمضان كفارة لما بين الرمضانين، فالست فيها زيادة خير، ومصلحة عظيمة، وفائدة كبيرة في امتثال أمر النبي ﷺ امتثال إرشاد النبي ﷺ وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم، والمؤمن يتحرى ما شرع الله، ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم، نعم.

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هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء

متى يبدأ صيام 6 أيام من شوال؟

يبدأ صيام 6 أيام من شوال بعد عيد الفطر مباشرة،  ويجوز أن يبدأ صوم المسلم لـ 6 أيام من شوال  بعد العيد بيوم أو أيام، ويستمر صيام 6 أيام من شوال حتى نهاية شهر شوال الجاري.

هل يجوز صيام الست البيض متفرقة؟

 

وفق علماء الدين فيجوز صيام الست البيض متفرقة، أو أن يصومها متتالية في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وليست فريضة بل هي سنة.

وقال صاحب المغني: "لا فرق بين كونها متتابعة أو متفرقة، في أول الشهر أو في آخره، لأن الحديث ورد مطلقًا من غير تقييد. ولأن فضلها لكونها تصير مع الشهر ستة وثلاثين يومًا، والحسنة بعشر أمثالها فيكون ذلك كثلاثمائة وستين يومًا، وهي السنة كلها”.

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هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء

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