صيام الست من شوال سنة مؤكدة عن النبي صل الله عليه وسلم، لها ثواب عظيم أوضحتها سنته، لذا يحرص المسلمون على صيام الست من شوال، ومنهم السيدات اللاتي يتساءلن هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء والتي اختلف فيها رأي الفقهاء، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

متى يبدأ صيام 6 أيام من شوال؟

يبدأ صيام 6 أيام من شوال بداية من ثاني أيام عيد الفطر المبارك وحتى نهاية شهر شوال، وفق ما جاء في السنة النبوية، ويُحرم على المسلم صيام 6 ايام من شوال بداية من أول أيام عيد الفطر، ولكن يجوز من ثاني أيامه.

اختلاف العلماء في صيام ست من شوال

اختلف العلماء في صيام ست من شوال للسيدات وهل لابد من قضاء ما فاتها من رمضان أم يجوز الصيام بنيتن، فرأى بعض الفقهاء أنه لابد من قضاء رمضان أولا ثم صيام الست من شوال موضحًا «أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر والذي عليه قضاء من رمضان لا يكون متبعًا الست من شوال لرمضان؛ لأنه قد بقي عليه بعض رمضان، فلا يكون متبعًا لها لرمضان حتى يكمل ما عليه من رمضان، فإذا كان الرجل عليه صيام من رمضان لكونه مسافرًا أو مريضًا ثم عافاه الله، فإنه يبدأ بقضاء رمضان ثم يصوم الست إن أمكنه ذلك، وهكذا المرأة التي أفطرت من أجل حيضها أو نفاسها، فإنها تبدأ بقضاء الأيام التي عليها ثم تصوم الست من شوال إن أمكنها ذلك إذا قضت في شوال، أما أن تبدأ بصيام الست من شوال، أو يبدأ الرجل الذي عليه صوم الست من شوال، فهذا لا يصلح ولا ينبغي.

حكم صيام ست من شوال قبل القضاء

أوضحت دار الافتاء المصرية أنه يجوز الجمع في صيام الست من شوال بين نيه قضاء رمضان وصيام الست من شوال فقالت «نعم يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيقضي ما فاته من رمضان في شهر شوال ويكتفي بكل يوم يقضيه عن صيام يوم من الست من شوال، ويحصل بذلك على الأجرين، والأكمل والأفضل أن يصوم كلًّا منهما على حدة ».