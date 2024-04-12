هل يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء ايام رمضان..هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يتناولها المسلمون عند الانتهاء من شهر رمضان الكريم يهتم الكثير من المسلمين بصيام 6 أيام من شوال بعد صيام شهر رمضان الكريم، حيث إنها سنّة مستحبّة وليست بفرض.

هل يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء ايام رمضان

اكدت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صيام الست من شوال قبل قضاء أيام رمضان، وذلك لأن صيام الست من شوال مرتبط بشهر محدد يجب صيامهم قبل انتهاء هذا الشهر ويؤخر القضاء بشرط الانتهاء من أيام القضاء قبل حلول رمضان التالي.

وقد لا يستطيع المسلم تعويض ما فاته من صيام رمضان، وصيام هذه الأيام خلال شهر شوال.

كما أنه يجوز قضاء أيام رمضان طوال العام، فهو أمر يمكن فيه التراخي بخلاف صيام ست من شوال.

صيام ست من شوال بدعة

من المعروف أن صيام ست من شوال من السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اعتقد بعض فقهاء المذهب المالكي أنها بدعة..

حيث إنه لا يوجد أي إشارة عن صيام أي من السلف الصالح لهذه الأيام، مما جعله يخشى أن تُصبح فرض على المسلمين.

يعتبر الاختلاف في الرأي رحمة للمسلمين، حيث يأتي هنا دور العقل والقلب..

فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "استفت قلبك، والبر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب، وتردد في الصدر". مما يشير إلى أنه يمكنك الأخذ بالرأي الأقرب لك.

فضل صيام الستة من شوال

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم

انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت تامة وإن انتقص منها شيئا

قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم ".

رواه أبو داود.