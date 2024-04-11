حكم صيام الست أيام من شوال قبل قضاء أيام رمضان

يتساءل قطاع كبير من المسلمين عن حكم صيام الست أيام من شوال بحكم القضاء إذ يعرب العديد في تعويض ما فاته من أيام رمضان وأفطره جبرًا لعذر شرعي.

وبدأت اليوم فترة صيام الست من شوال، ومن هنا يطرح الكثير من المسلمين أسئلة مثل "هل يجوز صيام الست من شوال بنية القضاء؟ وما هو حكم صيام الست من شوال بنية القضاء؟"، حيث يحرص الكثيرون على صيام ستة أيام من شوال؛ تأكيدًا على قول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ".

حكم صيام 6 أيام من شوال قبل القضاء

يُسمح شرعًا بصيام 6 أيام من شوال مع النية المشتركة، ولكن الأفضل أن يكون الشخص قد صام أيام القضاء أولًا ثم يتبعها بصيام الست أيام من شوال، أو العكس بنية منفصلة لكل صوم.

حكم الجمع بين النيتين لصيام الست أيام من شوال

أكدت "الإفتاء" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر" وروي ذلك عنه في صحيح مسلم. وفيما يتعلق بالجمع بين نية صيام الست البيض أو بعضها مع أيام القضاء، يجوز للمسلم أن يجمع بين النية لصوم النافلة والفرض، وبذلك يحصل المسلم على الأجرين.

هل يجوز صيام الست أيام من شوال بنية القضاء ؟

يمكن للمرأة المسلمة صيام الست من شوال بنية القضاء وفقًا لـ"الإفتاء"، ويُشدد على أنه يمكن للمرأة أن تقضي الصيام الذي فاتها في شهر رمضان خلال شهر شوال، وتعتبر ذلك بديلًا عن صيام الست من أيام البيض، وبذلك تحصل على ثوابها، وعلى الرغم من أن الصيام في شهر شوال جائز، إلا أن الأفضلية تكون لصيام القضاء أولًا ثم الست من أيام البيض، أو صيام الست من شوال أولًا ثم القضاء. يأتي هذا لأن حصول الثواب من صيام الجمع لا يعني الحصول على الثواب بالكامل، وإنما يعني الحصول على جزء من ثواب السنة مع ثواب الفريضة.

فضل صيام الست أيام من شوال

قالت دار الإفتاء إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله".

وأوضحت أن صيام الستة من شوال يعتبر سنة عند كثير من العلماء، حيث يحتسب للمسلم مع صيام شهر رمضان كأنه صام العام كله. وبذلك يكون المسلم قد صام 36 يومًا، وتحتسب له الحسنة بعشر أمثالها مما يعادل 360 يومًا، وهو عدد أيام السنة.

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