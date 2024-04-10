مع انتهاء شهر رمضان 2024 زاد البحث عن ثواب صيام الست البيض من شهر شوال كي يستعد المسلمون لصوم الست من شوال والذين جاء فيهم الكثير من الأحاديث الدالة عن فضلهم.

ونجيب في التقرير التالي عن السؤال المطروح عن ثواب صيام الست البيض من شهر شوال ومتى يمكن صيامهم خلال شهر شوال والذي بدأ أولى أيامه اليوم.

ثواب صيام الست البيض من شهر شوال

جاء في ثواب صيام الست البيض من شهر شوال والذي يعقب شهر رمضان مباشرة ما جاء من أحاديث عن الرسول صل الله عليه وسلم.

ومنها ما روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.

وجاء كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.

صيام الست البيض من شوال

وجاء في صيام الست البيض من شوال أنه يمكن صومهم متتابعين أو متفرقين حيث يمكن توزيعها على مدار شهر شوال كاملًا أو يمكن صومهم يومي الاثنين والخميس.

الجمع بين صيام الست من شوال ونية القضاء

وتتسائل الكثيرات عن امكانية الجمع بين صيام الست من شوال مع قضاء ما فاتها من صوم رمضان وفي هذا توضح دار الافتاء المصرية أنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيحصل المسلم بذلك على الأجرين.

واستكملت الافتاء في فتواها أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، وتكتفي به عن صيام الست من شوال، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال، إلا أن الأكمل والأفضل أن يصوم المسلم أو المسلمة القضاء أولًا ثم الست من شوال، أو الست من شوال أولًا، ثم القضاء؛ لأن حصول الثواب بالجمع لا يعني حصول كامل الثواب، وإنما يعني حصول أصل ثواب السنة بالإضافة إلى ثواب الفريضة