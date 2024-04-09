تعرف على تأثير ولادة هلال شهر شوال على مواليد الأبراج الفلكية

يتسائل كثيرون من المهتمين بعلم الفلك عن طاقتهم خلال تلك الفترة، وعن تأثيرات ولادة هلال شهر شوال اليوم الثلاثاء، على مواليد الأبراج بشكل كبير، وهو ما توضحه عالمة الفلك منى أحمد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور".

وقالت منى: اليوم سوف يولد مساءً قمر شهر شوال وسيكون برج الحمل في حالة كسوف أي مقترن بالشمس وهذا معناه أن شهر إبريل أو شهر شوال شهر مهم جدًا في الأحداث العامة والدولية وعلى المستوى الشخصي.

ومنذ أسبوعين كان هناك خسوف، والخسوف يعني طاقة نهايات وميلاد الشهر الجديد يكون في كسوف، وهذا الكسوف سيكون بداية تغيرات وانكشاف أمور واتضاحها ومع تراجع عطارد سينكشف لأشخاص كثيرة أمورًا من الماضي أو يعيد أحداث حدثت لهم في عام 2023.

وتضيف: القمر بلحظة ولادته بيكون مقترن بالشمس وهذا سيجعل أحداث الشهر القمري محورها التشافي نهائيًا من جروح الماضي وللبعض دلالة انكشاف مشاكل صحية او نفسية وعلاجها وهذا سيجعله شهر له طاقة شفاء يعني اي تغيير فيه حتي لو بدأ بشئ سلبي سينتهي بتشافي وتغير.



ولادة القمر في بيت الحرب والنار سيجعل شهر ابريل شهر قد يشهد تحرك عسكري او احداث تخص عسكريين وربما تطورات تخص اماكن الصراع الحالية او اندلاع صراع جديد في مكان جديد وربما من خلال البحر او تنازع على جزر او مناطق ساحلية.

دوليا ممكن أن نسمع عن فرض قوانين عسكرية زي الطوارئ او قيود ببعض المناطق وبيزيد المناوشات والاختراقات العسكرية على الحدود بين بعض الدول.

وتستكمل: طاقة النار بتكون مفعلة طول الشهر فيجب أن تنتبهوا تحديدا لاي مصدر كهرباء متصل بالمياه في البيت وبتزيد حوادث السفن والمراكب وربما تغيرات مناخية عنيفة احيانا ببعض الدول.

ايا كان احداث هذا الشهر التي ممكن ان يكون بعضها من وجهة نظركم سلبي لكنه سيحمل تغييرات مفاجئة وسعيدة للبعض وتحديدا النصف الثاني من شهر ابريل حتى اول شهر مايو عندما يقترن المشتري واورانوس وتدخل الشمس والزهرة محيط برج الثور.

نحن حاليا واقعين تحت طاقة الكسوف الكلي، اثار الكسوف بتكون قبلها باسبوع وتستمر لبعدها بمدة أسبوعين اخرين،

الكسوف هو طاقة انكشاف امر معين او انكشاف سر وربما انكشاف حقائق غائبة.

للبعض ممكن يلاقي تغير في مشاعره تجاه شخص بشكل مفاجئ والحقيقة ان هذا مش تغير مشاعر هذه مشاعرك الحقيقية بس الطاقة العامة اظهرتهالك ممكن بعد حيرة كبيرة

طاقة الخسوف والكسوف طاقات تصلح لانهاء الامور مش لبدايتها.

كثير من الأشخاص من الممكن أن يشعر بصداع وزغللة بالعين وبيزيد الالام الاسنان وهذا طبيعي مع اقتراب الكسوف

بيزيد الشعور بالاكتئاب واستدعاء مشاعر قديمة مع الرغبة في التغيير سواء تغيير شغلنا او علاقتنا او تغيير شكلنا وتغيير تصرفاتنا وهذا الشئ الذي ممكن أن يحدث لأشخاص كثيرة بعد الكسوف.

وتوضح: تلك الفترة ستكون فترة عنيفة دولية وفترة انكشاف اسرار عسكرية او اسرار دولية تخص قادة عسكريين او اسلحة وربما تحركات عسكرية عن طريق البحر او احداث عنف ونشاط الحرائق ببعض المناطق.



ولادة هلال شهر شوال رسالته لنا جميعا اننا يجب أن نركز على انفسنا فقط فهذه فترة مناسبة لتحسين الذات وحبها بدل من التركيز على الاخرين ويجب أن ننتبه لطريقة انفاقنا للمال لأننا هنتسرع كثيرا في صرف الفلوس في اشياء غير مهمة.

ويجب علينا التخلص من العلاقات السامة التي نشعر بانها لا بتجعلنا أن نتقدم للأمام وهذا ليس في العلاقات العاطفية فقط ولكن أيضا في الشراكات المالية والعملية.