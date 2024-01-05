الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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توقعات الأبراج 2024.. اعرف حظ مواليد برج الأسد

برج الاسد
برج الاسد

يتساءل الكثيرون من المهتمين بعلم الفلك، خاصة أصحاب برج الأسد، عن طاقتهم خلال تلك الفترة، وعن حظهم حسب أبراجهم الفلكية في العام الجديد 2024، وعن تأثيرات العام الجديد وحركة الكواكب والنجوم عليهم.

توقعات الأبراج 2024

وعن حظ مواليد برج الأسد خلال عام 2024 توضحه لنا عالمة الفلك منى أحمد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور".

تبدأ دورة برج الأسد من يوم 23 يوليو حتى يوم 22 أغسطس.

رحلة  مثيرة تنتظر مواليد برج الأسد  في عام 2024، وستجبرك التغييرات المقبلة على استكشاف أبعاد جديدة في كل مجال من مجالات الحياة، أبقى رأسك مرفوعًا يا أسد فقد حان وقت التألق.

عزيزي برج الأسد، مرحبًا بك في عام 2024، العام الذي يبشر بتحولات بالغة الأهمية وبدايات جديدة ملهمة لك، كن مستعدًا لقول مرحبًا بالفرص الصعبة التي ستجعلك تتجاوز حدودك، الحب، والوظيفة، والأموال، والصحة، كل شيء سوف يشهد موجة من التغيير.

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حظ مواليد برج الأسد العاطفي لعام 2024:
تعد حياتك العاطفية هذا العام يا برج الأسد بأوقات مثيرة في المستقبل، ستجد الأسود العازبة روحًا مثيرة للاهتمام، يتناسب دفئها مع شدة نار قلبك. 
كن صبورًا، لأن هذا الاتصال يستغرق وقتًا ليتطور إلى علاقة مجزية، بالنسبة لأولئك الملتزمين بالفعل، فقد حان الوقت لإضفاء الإثارة على علاقتكما، والحفاظ على نيران العاطفة مشتعلة.

حظ مواليد برج الأسد المهني لعام 2024:
بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بقلب الأسد في غابة الشركات، سيكون هذا عامًا رائدًا، سوف تتفوق على الآخرين بمهاراتك القيادية المتأصلة، مما سيخلق معالم جديدة، على الرغم من أنه سيكون من المغري أن ترتكز على أمجادك، ستجد أن تبني الأفكار المبتكرة سيساعدك على كسر السقف الزجاجي.

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حظ مواليد برج الأسد المالي لعام 2024:
أيها الأسود، سوف تتدفق الأموال بسخاء إلى مجالك المالي في عام 2024، لكن تذكر أن التحكم هو المفتاح، على الرغم من الأرباح الجيدة، فإن الإنفاق غير الحكيم يمكن أن يؤدي إلى جفاف الأموال، يبدو أن العقارات والأسهم لها نجوم محظوظة سوف تسطع عليكم، ستخلق قراراتك الذكية ماليًا وسادة  كبيرة شوف ترتكز عليها.

حظ مواليد برج الأسد الصحي لعام 2024:
يجب أن تعطي الأسود الزائرة الأولوية القصوى لصحتها في عام 2024، حافظ على معدات التمرين جاهزة؛ لأن هذا العام سيكون وقتًا ممتازًا بالنسبة إلى برج الأسد لبناء القدرة على التحمل والقوة الجسمانية، حافظ على نظامك الغذائي تحت السيطرة وتوازنه مع التمارين الروتينية، ستساعدك اليوجا والتأمل والمشي في الطبيعة على استعادة الهدوء العقلي.

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