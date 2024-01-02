الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

توقعات الأبراج 2024.. اعرف حظ مواليد برج الثور لهذا العام

برج الثور
برج الثور

يتساءل كثيرون من المهتمين بعلم الفلك عن طاقتهم خلال تلك الفترة، وعن حظهم حسب أبراجهم الفلكية في العام الجديد عام 2024 وعن تأثيرات العام الجديد وحركة الكواكب والنجوم عليهم.

توقعات الأبراج 2024

وعن حظ مواليد برج الثور خلال عام 2024 توضحه لنا عالمة الفلك منى أحمد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور".

تبدأ دورة برج الثور من يوم 21 أبريل حتى يوم 20 مايو

هذا العام، يستطيع برج الثور الجريء والحازم توقع النمو والتغيير في جوانب متعددة من الحياة فعام 2024 هو عام التطور الهائل، تصطف الطاقات الكونية لتقودك إلى طريق الحب، وتعزيز الحياة المهنية، وتوسيع الثروة، والصحة الجيدة وسيكون التحول الشخصي موضوعًا متكررًا في رحلتك هذا العام، مما يعكس ثبات عنصر الأرض الذي يحكم برجك.

 

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توقعات برج الأسد 2024


حظ مواليد برج الثور العاطفي لعام  2024

إذا كنت في علاقة فتوقع استكشاف أعماق جديدة مع شريك حياتك حيث يدفع الكون نحو النضج والاتصالات العميقة، كن منفتحًا على الاتصالات المتعلقة بالخطط طويلة المدى، قد يكتشف العزاب شرارة قصة حب طويلة الأمد، وربما تكون قريبة، كن أصيلًا وسيعمل سحرك الفطري على تحقيق العجائب لك.


حظ مواليد برج الثور  المهني لعام 2024

من الناحية الفلكية ستشهد حياتك المهنية تقدمًا غير مسبوق في عام 2024، يمكن لمواليد برج الثور العاملين أن يتسلقوا سلم الشركة أو أن يكونوا في طابور المسؤوليات الكبيرة والمشاريع الكبيرة.

بالنسبة لرجل برج الثور هذا هو الوقت المناسب لإظهار مشروع أحلامك استخدم عقلك الذكي للابتعاد عن المخاطر المحتملة والقيام بتحركات محسوبة قف على موقفك ولكن تذكر تقديم التنازلات والتعاون عند الحاجة.

 

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توقعات برج السرطان 2024.. ماذا يُخبئ لك برجك هذا العام؟

 

حظ مواليد برج الثور المالي لعام 2024

تحتوي الجوانب النقدية لعام 2024 على العديد من النقاط المشمسة بالنسبة لمواليد برج الثور، قد تصبح هذه الزيادات المعلقة أو الأرباح المتأخرة أو الأصول التي تم تجاهلها حقيقة واقعة هذا العام. 

قد تنفتح طرق غير عادية، مما يؤدي إلى مكاسب مالية محتملة، نصيحة استخدم طبيعتك العملية عند اتخاذ القرارات المالية واتجه نحو الادخار بدلًا من الإسراف غير الضروري قد يكون النهج الاستباقي في إدارة مواردك مفيدًا بحلول نهاية العام.

 

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توقعات برج الحوت 2024


حظ مواليد برج الثور الصحي لعام 2024

يوجه هذا العام التركيز نحو عافيتك العامة، جسديًا وعقليًا، إن تناول الطعام النظيف وممارسة الرياضة بانتظام واعتماد ممارسات مدروسة يمكن أن يكون مفيدًا للغاية، يشير التكوين النجمي إلى انخفاض مستويات التوتر، مما يسمح بالحفاظ على توازن صحي مثالي، قد تظهر حالة من التعب المحتمل في وقت لاحق من العام، ولكن كن مطمئنًا، فإن عزيمتك القوية ستساعدك على تجاوز ذلك.

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