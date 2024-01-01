مع بداية العام الجديد يبحث الكثيرون عن توقعات الأبراج للعام الحالي 2024، لبعث التفاؤل والأمل في نفوسهم وفقًا لتوقعات الفلك.

برج الأسد

يتسم مولود برج الأسد، بالجرأة والشجاعة كما يتمتع بشخصية قيادية، وجميع هذه الصفات تجعله محط إهتمام وتقدير رؤسائه في العمل، لذلك متوقع له في عام 2024، أن يكون أكثر إبداع ويحصل على منصب مُرضٍ ويحدث سيرته الذاتية ويتواصل مع أفراد مؤثرين يمكنهم أن يلعبوا دور محوري في رحلته المهنية.

توقعات برج الأسد 2024

الصعيد العاطفي

ابتداء من شهر أبريل، كل شيء سيسير على ما يرام، تميل لإعادة اختراع كل شيء في الحب، طريقتك في الحب، في تصوّر علاقتك بشريك حياتك،ابتداء من شهر أبريل، كل شيء سيسير على ما يرام، تميل لإعادة اختراع كل شيء في الحب، طريقتك في الحب، في تصوّر علاقتك بشريك حياتك في مفاجأة الطرف الآخر، القاعدة الذهبية للعلاقات الزوجية هذا العام هي: "لا تسكت عن شيء بداخلك لم يُقال، لا تبالغ في شعورك بالندم والمرارة، إذا كنت خاليا، هذا العام تبحث عن علاقة عاطفية متوازنة، لذلك تميل نحو أن تكون شفافاً، وتقول ما في قلبك، وتستمع جيدا للآخر، والتواصل هوالطريقة الوحيدة لوضع أساس قوي لعلاقاتك، وقد يحمل لك هذا العام تدريبا أهم، وهو التخلّي عن التعالي والشعور بالعظمة.

على الصعيد المالي

من أول العام إلى 25 مايو، قد تشعر بالانزعاج من الضغوط المحيطة بك، لكن من المحتمل أن تتغير الأمور كثيرًا ابتداء من 21 أبريل تقريبًا، ويمكن أن تقودك الاضطرابات المهنية نحو مسار جديد.

ومن 26 مايو، تنتهي الضغوط وتقلب الصفحة لا تقلق، ستعود بسرعة للوقوف على قدميك مرة أخرى، وتستعيد نشاطك وروحك القتالية، حينئذ لا تخشَ شيئًا ولا أحدًا، وامضِ قُدمًا لترسم مسارك الخاص دون قلق.