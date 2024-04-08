عاجل.. تعذر رؤية هلال شوال فى السعودية والأربعاء أول أيام عيد الفطر 2024

اجتمعت لجان تحري هلال شوال في المملكة العربية السعودية في مختلف المناطق لرصد هلال شهر شوال.

ولم تتمكن أي من اللجان رؤية الهلال، مما يعني أن غدًا الثلاثاء9 أبريل هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجريًا.

وبناءً على ذلك، تعلن المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية بعد قليل أن يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر المبارك 1445 هجريًا.

وهذا يعني أن المسلمين في المملكة العربية السعودية سيحتفلون بعيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعذر فيها رؤية هلال شوال في المملكة العربية السعودية، حيث سبق وأن حدث ذلك في عدة سنوات سابقة.

وهناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى تعذر رؤية هلال شوال، مثل:

عوامل الطقس: مثل الغبار أو السحب الكثيفة.

عمر الهلال: حيث يكون الهلال في بعض الأحيان صغيرًا جدًا بحيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة.

موقع الرصد: حيث قد يكون من الصعب رؤية الهلال في بعض المناطق.

وهذا يعني أن عيد الفطر سيكون يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 في جميع أنحاء العالم.