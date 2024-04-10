الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

محافظ جنوب سيناء يوجه بضرورة تحقيق السيولة المرورية خلال أيام عيد الفطر

خالد فودة
خالد فودة

وجه محافظ جنوب سيناء، خالد فودة، بضرورة تحقيق السيولة المرورية والانضباط سواء على الطرق الخارجية بين المدن والطرق الداخلية بكل مدينة، والحفاظ على الممتلكات العامة، واستمرار فتح مراكز العمليات الفرعية وربطها مع الشبكة الوطنية للطوارئ بطور سيناء وشرم الشيخ طوال أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم مع رؤساء المدن، استعدادات المدينة لاستقبال عيد الفطر المبارك عبر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة. 

وهنأ المحافظ رؤساء المدن والمواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، موجهًا بفتح كل الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات للمواطنين وزوار المحافظة، ونشر مظاهر البهجة والسرور بين جموع المواطنين وزوار المحافظة.

محافظ جنوب سيناء يسلم جوائز بمليون جنيه لحفظة القرآن الكريم

txt

محافظ جنوب سيناء: الأمهات المثاليات ضربن أروع الأمثلة فى التضحية والكفاح


وأثنى المحافظ على دور الشبكة الوطنية، لافتًا إلى أن الشبكة الموحدة تعمل على ربط كل عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية، وقطاعات البترول والكهرباء، وأجهزة النجدة، والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.

محافظ جنوب سيناء عيد الفطر خالد فودة جنوب سيناء الحماية المدنية

مواد متعلقة

محافظ جنوب سيناء: الدولة حريصة على رعاية الأيتام وذوى الهمم

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

موعد صيام الستة البيض 1445.. وهل يجوز صيام بنيتين؟

القبض على رجل أعمال ومدير شركة هاربين من 159 سنة سجنًا بالشيخ زايد وأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

صلاة العيد فى مسجد مصطفى محمود

محطة تل أبيب

المزيد

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة