محافظ جنوب سيناء يوجه بضرورة تحقيق السيولة المرورية خلال أيام عيد الفطر

وجه محافظ جنوب سيناء، خالد فودة، بضرورة تحقيق السيولة المرورية والانضباط سواء على الطرق الخارجية بين المدن والطرق الداخلية بكل مدينة، والحفاظ على الممتلكات العامة، واستمرار فتح مراكز العمليات الفرعية وربطها مع الشبكة الوطنية للطوارئ بطور سيناء وشرم الشيخ طوال أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم مع رؤساء المدن، استعدادات المدينة لاستقبال عيد الفطر المبارك عبر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وهنأ المحافظ رؤساء المدن والمواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، موجهًا بفتح كل الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات للمواطنين وزوار المحافظة، ونشر مظاهر البهجة والسرور بين جموع المواطنين وزوار المحافظة.



وأثنى المحافظ على دور الشبكة الوطنية، لافتًا إلى أن الشبكة الموحدة تعمل على ربط كل عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية، وقطاعات البترول والكهرباء، وأجهزة النجدة، والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.