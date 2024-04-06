السبت 06 أبريل 2024
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مصر

محافظ جنوب سيناء: الدولة حريصة على رعاية الأيتام وذوى الهمم

خالد فودة
خالد فودة

قال محافظ جنوب سيناء، خالد فودة، إن الدولة حريصة على الاهتمام برعاية الأيتام والأطفال وذوي الهمم والأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة لهم وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجَّه المحافظ بضرورة التكافل لمساعدة مثل هذه الأسر ممن فقدت عائلها لتكون نواةً صالحةً في بناء المجتمع.

جاء ذلك خلال حضور محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، الاحتفالية الكبرى المقامة بمركز تمكين المرأة بطور سيناء، بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم، والتي جاءت تزامنًا مع الاحتفال بليلة القدر وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وشملت الاحتفالية تسليم أجهزة كهربائية لـ20 فتاة من بنات المحافظة اليتيمات من المقبلات على الزواج، وسط مشاعر الفرح والسرور من الجميع.

وتضمنت الاحتفالية أيضًا توزيع ملابس العيد وكراتين مواد غذائية وعيدية قدرها 200 جنيه لكل طفل، على 200 طفل من الأيتام بالمحافظة.

ودعا محافظ جنوب سيناء الجميع لحضور حفل إفطار جماعي برعايته، مشيرا إلى أن المحافظة تنظم هذا الحفل باستمرار كل عام حرصًا منها على إدخال الفرحة على الأيتام، معربا عن تهنئته العرائس، ومعبّرا عن سعادته الغامرة بمشاركته فرحتهم، متمنيا لهم حياة زوجية سعيدة.

ووجّه المحافظ شكره لكل الجهات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والمتطوعين الذين شاركوا في تنظيم وإحياء هذا الاحتفال لرسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور في نفوس العرائس، وكل من جاء ليهنئهم، كما توجه بالشكر لمنظمات المجتمع المدني لاهتمامهم بالجانب الاجتماعي وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية.

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