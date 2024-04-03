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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

البابا تواضروس: أتمنى لمصر الاستقرار والازدهار مع انطلاق فترة جديدة للرئيس السيسى

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه يتمنى لمصر الغالية الاستقرار والازدهار مع انطلاق فترة رئاسية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضاف البابا "أنه يتمنى أيضًا الأمان الكامل لمصر والمصريين وللرئيس السيسي، وذلك مع انطلاق فترة رئاسية جديدة له أمس وحلفه لليمين الدستورية بالمقر الجديد للبرلمان بالعاصمة الإدارية".

مراسم حلف اليمين

وحضر البابا، أمس الثلاثاء، مراسم حلف اليمين للرئيس عبدالفتاح السيسي بمجلس النواب؛ إيذانًا ببدء فترة رئاسية جديدة، عقب فوزه في الانتخابات التي جرت في ديسمبر الماضي.

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وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني، قد هنأت- في بيان- الرئيس عبدالفتاح السيسي ببدء فترة رئاسية جديدة، يقود خلالها مصر نحو مزيد من التقدم والنماء وتحقيق آمال الوطن والمواطنين.

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ونوه البيان بأن الكنيسة ترفع صلواتها لكي يمتعه الله بالصحة والقوة، ويحيطه بالسلام والفرح ويوفق خطاه في سبيل بناء مصر المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة.

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