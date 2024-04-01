الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يُهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر

تواضروس
تواضروس

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وزار البابا صباح اليوم الإثنين، مقر مشيخة الأزهر، يرافقه وفد كنسي، وكان في استقبال قداسته، فضيلة الإمام الأكبر وقيادات المشيخة وجامعة الأزهر.

أعرب البابا تواضروس الثاني، عن تهنئته القلبية الخالصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا لفضيلة الإمام الأكبر وجميع المصريين المسلمين السلام والخير وكل ما هو أفضل.


أشار البابا إلى أننا بدأنا الصوم معًا (شهر رمضان والصوم الكبير) في سابقة جميلة، مضيفًا: إن اشتراكنا جميعًا في الصوم في نفس الوقت أمر مفرح للجميع، ونشكر الله على إنعامه الجزيل علينا.

كما عبر البابا عن سعادته بالوجود في مشيخة الأزهر مع فضيلة الإمام الأكبر وأصحاب الفضيلة، وأضاف أن تزامن المناسبات الدينية يترك أثرًا جميلًا في النفوس، وقال:"نطلب من الله سلامًا وهدوءًا واستقرارًا دائمًا لبلادنا وللعالم كله ولا سيما المنطقة المحيطة، وأن يهدئ الأوضاع".

ومن جهته؛ شكر الدكتور أحمد الطيب قداسة البابا معربًا عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا المحبة والأخوة المتأصلة بين كافة المصريين.

تكون الوفد الكنسي المرافق لقداسة البابا من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة، والأنبا أكسيوس أسقف المنصورة، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور جرجس صالح، عضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية، واللواء نبيل رياض، مدير أمن الكاتدرائية، والدكتورة عايدة نصيف، الأستاذ بالكلية الإكليريكية.

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