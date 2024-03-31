الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بعيد القيامة المجيد

الكنيسة البيزنطية
الكنيسة البيزنطية

تحتفل الكنيسة البيزنطية بعيد القيامة المجيد، وعلى خلفية الاحتفالات القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: ركض بطرس ويوحنا معا نحو القبر. إن قبر المسيح هو الكتاب المقدّس حيث أسرار ألوهيّته وانسانيته محصّنة وراء حجر من الصخر إذا جاز التعبير. لكنّ يوحنا كان أسرع من بطرس، لأنّ قدرة التأمّل المطهَّرة كليًّا تخترق أسرار الأعمال الإلهية في نظرة عميقة أكثر من قدرة الفعل التي يجب أن تُطهّر أوّلا.

غير أن بطرس دخل أوّلاً إلى القبر، ولحقه يوحنا. ركض الإثنين معًا ودخلا معًا. هنا يجسّد بطرس صورة الإيمان، أما يوحنا فيجسّد العقل... لذا يجب أن يدخل الإيمان أوّلا إلى القبر، وهذه صورة وردت في الكتاب المقدّس، ثمّ يتبعه العقل.

إنّ بطرس، الذي يجسّد أيضًا تطبيق الفضائل، رأى بقدرة الإيمان والفعل ابن الله محدوداً في الجسد بطريقةٍ مدهشة لا توصف. أمّا يوحنّا، الذي يجسّد التأمّل السامي للحقيقة، يتأمّل بإعجاب كلمة الله، الكامل في حدّ ذاته، واللامحدود في أصله أو بمعنى آخر في أبيه. وبإلهام إلهي، ينظر بطرس في الوقت عينه إلى الأشياء الأبدية والأشياء الأرضيّة المتّحدة في الرّّب يسوع المسيح. أما يوحنا فيتأمّل ويُعلن أبديّة الكلمة التي ستُبشّر بها جميع النفوس المؤمنة.

وأقول إذًا أن يوحنا هو نسر روحيّ سريع الطيران يرى الله؛ لذا ادعوه لاهوتيّ. فهو يعلو فوق الخليقة المرئيّة والخفيّة. ويتخطى قدرات العقل ليدخل مؤلّهًا في الله الذي يشركه في المقابل بحياته الإلهية.

 

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي أنطونيو سان جيوفاني فالدارنو

البطريرك بشارة الراعي يفسر معنى "الذهاب إلى الجليل" في احتفالات عيد القيامة

الروم الأرثوذكس يتممون بروجازمانى الأسبوع الثانى من الصوم الكبير

الروم الأرثوذكس بمدينة طنطا يهنئون الروم الكاثوليك بعيد البشارة

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول ذكرى السلّميّ المعترف

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس روبرت الأسقف

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالتذكار الشهري للقديسة مريم العذراء

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البارّ يوحنا مؤلف كتاب "سلّم الفضائل"

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عاجل.. ما مصير المحافظين بعد حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية يوم الثلاثاء؟

نجاة 12 شخصا من الموت فى محيط النادى الأهلى

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

ماجد حبته

تحرك ثلاثى من القاهرة

حسين دعسة

المقترح الأمريكى.. رفح وجنوب لبنان.. ولا عزاء لغزة

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

صور

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

أكبر مائدة إفطار للأيتام فى عين شمس

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر