السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الكنيسة المارونية تحتفل بحلول ذكرى السلّميّ المعترف

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية، بحلول ذكرى  مار يوحنّا السلّميّ المعترف، ودُعيَ كَذَلِكَ لأنَّهُ وَضَعَ كِتاباً مَشهوراً اسمُهُ "سُلَّم الفَضائِل" يَشرَحُ فيهِ كيفَ يَعلو الانسان في اكتِسابِ الفَضيلَةِ. دَخَلَ يوحنا الديرَ في سيناء وارتَقى اعلَى الفَضائل حتى دُعيَ الى رِئاسَةِ الدير. لَكنَّهُ كانَ يُفَضِّل حَياة النُسكِ والوحدَةِ. قَبِلَ بِالرِئاسَةِ الى حين، ثُمَّ عادَ الى وُحدَتِهِ والى صَلَواتِهِ الطَويلَة. ِرحل حَول السَنة 649.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها:لا، أنتَ لم تعرِّ الوقاحة الذكيّة لأولئك الذين أهانوك. أنتَ الذي أعطيتَ القمر ألوان دمك: كان هذا لتقوية لساني المتراخي في مدحك. 

لا، أنتَ لم تردّ على إهانات المتزمّتين، أنتَ الذي زعزعتَ قاعدة العناصر: كان هذا لدهن جبيني البائس بعطر رحمتك.. لا، أنتَ لم تطعن أحشاء حرّاسك بالسيف، أنتَ الذي حكمتَ على الحيّة بالزحف على الأرض: كان هذا للمحافظة على عظام جسدي المتألّمة كما الكنز، ولجعلها جديرة بالعيش مجدّدًا عند القيامة.

لا، حين خُتم الحجر أمام القبر حيث كنت حيًّا، لم ترمِهم على الأرض ولم تجعل هوّة الأرض تبتلعهم فجأة: لقد أردتَ ترك بصيص من نوركَ يرتاح في فلكِ نفسي.

من جهة اخرى، أقيم قداس الذكرى التاسعة عشر لانتقال رسول المحبة، الأب بطرس أيون، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم القديس مار جرجس للأقباط الكاثوليك، بحجازة قبلي- قنا.

ترأس صلاة القداس الإلهي الأب ملاك ناجي، راعي الكنيسة، بمشاركة الأب ميشيل، بحضور الأخ ميشيل، والأخ أمير، والأخ روماني، والأخ عاموس، من رهبنة إخوة يسوع الصغار ، حيث كانت كلمة العظة حول "المحبة وأعمال الرحمة"، كما تمت الإشارة إلى أعمال الأب المتنيح، من أجل خدمة عائلات، ورعية حجازة قبلي.

كذلك، نظمت رهبنة إخوة يسوع الصغار، لقاءً خاصًا، لأجل راحة نفس الأب بطرس أيون، تضمن ساعة سجود، وخبرات حياتية مع الأخ ميشيل، وإخوة يسوع الصغار، مع أبناء الرعية.

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