الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول الأربعاء المقدس

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول الأربعاء المقدَّس، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: “لاحظوا الرحمة التي أبداها الرّب يسوع المسيح تجاه يهوذا، الرجل الذي نال هذا القدر الكبير من الحبّ، لكنّه رغم ذلك خان معلّمه، هذا المعلّم الذي التزم الصمت المطبق كي لا يفضحه أمام زملائه”.

في الواقع، كان الرّب يسوع يستطيع قول الحقيقة بكلّ سهولة للآخرين وكشف النوايا المخبّأة ليهوذا وتصرّفاته، لكن فضّل إبداء الرحمة والمحبّة بدل إدانته، اعتبره صديقًا.. لو حدّق يهوذا في عينيّ الرّب يسوع كما فعل بطرس، لأصبح يهوذا صديق رحمة الله. لقد كان الرّب يسوع يبدي الرحمة باستمرار.

من جهةاخرى، وتحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق وبتشجيع الأب ميشيل ألفي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بشبرا، احتفلت الرعية ، بعيدي البشارة، والأسرة.

بدأ الاحتفال بالقداس الإلهي. وفي نص البشارة، كانت العظة تدور حول كيف أن القديسة مريم بمثالها، تعلم كل امرأة كيف تعيش أمًّا، وزوجة، لتكون العائلة على مثال العائلة المقدسة.

وعقب القداس نوّه الأب ميشيل على أنّه لا بدّ أن نقدّر دائمًا الأشخاص في حياتهم، ونقول لهم كلمات الشكر، على ما قدّموه، وعليه تم تكريم جميع الأرامل، الذين فقدوا شركاء حياتهم، وبذلوا أنفسهم من أجل أبنائهم.

تضمن الاحتفال أيضًا تكريم الآباء والأمهات المثاليين باجتماعات الأسر، ورواد فرح وعطاء. وخلال هذا التكريم، تم عرض صور لجميع المُكرّمين، تحكي عن تاريخهم.

وبعد إعطاء البركة، اجتمعت كافة الرعية في جوٍّ أسريّ، لاستكمال الحفل في ملعب الكنيسة.

كما احتفلت كنيسة مار جرجس، بالأبطال، بعيد الأم، عقب صلاة القداس الإلهي، ودرب الصليب، بمشاركة الأب أندراوس فوزي، راعي الكنيسة، والأب رفعت لويز السالزياني.

تضمن الاحتفال العديد من الفقرات المتنوعة حول "مفهوم الأمومة ودور الأم في حياتنا"، كما تم توزيع الهدايا التذكارية على الأسر، المشاركة في اليوم.