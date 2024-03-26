الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى عيد جبرائيل رئيس الملائكة

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى عيد جبرائيل رئيس الملائكة، ومِن عادَةِ الكَنيسَةِ في الشَرقِ أن تُقيمَ في اليَومِ الثاني عيداً للقِدِّيسِ الذي يُذكََرُ في اليَومِ السابِقِ وَلِهَذا نُعَيِّدُ اليومَ لِجِبرائيل المَلاك الذي حَمِلَ البِشارةَ الى أمِّنا مَريَم. وَكَلِمَةُ جِبرائيل عِبرِيّة تَعني:"قُوَةُ الله".

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها:

أيّها الآب الصالح، لقد وهب ابنُك الكنيسةَ تذكار حبّه هذا؛ فيما نذكّر هنا موته وقيامته، نقدّم لك هذه التقدمة الآتية من لدنك، الذبيحة غير الدمويّة التي تعيدنا إلى نعمتك؛ فاقبَلنا نحن أيضًا مع ابنك الحبيب.

أعطِنا، بهذه الوليمة، روحَك القدّوس: اجعلْه يزيل أسباب انقساماتنا؛ اجعلْه يُثبّتنا في محبّة أكبر، بشراكة مع قداسة البابا، وأسقفنا، وسائر الأساقفة وشعبك كلّه.

اجعل من كنيستك في هذا العالم، العلامة الواضحة للوحدة، وخادمة السلام. وكما تجمعنا هنا، بشراكة مع كلّية الطوبى والدة الإله، العذراء مريم وجميع قدّيسي السماء، حول مائدة ربّنا يسوع المسيح ابنك، تنازل واجمع أبناء جميع البلدان وكلّ اللغات والأجناس والثقافات حول مائدة ملكوتك. عندها، يمكننا الاحتفال بالوحدة المُحقَّقة أخيرًا وبالسلام المُكتسَب بربّنا يسوع المسيح.