الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسة لوسيا فيليبيني العذراء

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديسة لوسيا فيليبيني العذراء، وعلى خلفية الاحتفالات طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: ولدت لوتشيا فيليبيني في 13 يناير 1672م في كورنيتو (تاركينيا الآن) كانت الأصغر بين خمسة أشقاء، أبناء فيليبو ومادالينا بيتشي، وكلاهما من أصول نبيلة. ونالت سر العماد المقدس في يوم ميلادها على يد عمها ميغيل فيليبيني، كاهن كاتدرائية تاركوينيا.

لم تكن قد بلغت عيد ميلادها الأول بعد عندما توفيت والدتها ودُفنت في كنيسة سان ماركو. كما توفي والدها، الذي أحبته كثيرًا، بعد ست سنوات ودُفن في كنيسة سانتا مارغريتا في كورنيتو، وذهبوا مع أختهم إليزابيتا للعيش مع أعمامهم، أنطونيو وكوستانزا، الذين كان لديهم أربعة أطفال، وحضروا مدرسة للفتيات التي تديرها الراهبات البنديكتيات في سانت لوتشيا، أعطت لوتشيا، من بين رفاقها، للجميع المثال الأمثل في التقوى والإحسان والإماتة.

وهناك أيضًا حصلت على المناولة الأولى التي استعدت لها بأقصى درجات الحماس، في عام 1687، تم تعيين الكاردينال ماريانتونيو بارباريجو، أسقفًا لمونتيفياسكوني وكورنيتو: كان رجل محبة ومحبة كبيرة، خاصة للأطفال، وكرس معظم أنشطته لهم، حيث أسس مدارس مسيحية ومدرسة للفتيات ودار للأيتام. التقى بها الكاردينال في تاركوينيا عندما ذهب إلى تلك المدينة في زيارته الرعوية، وكانت في السادسة عشرة من عمرها، وقد أعجب الأسقف بحماستها وقدرتها على تدريس التعليم المسيحي، فكر على الفور في الاستفادة من مساعدتها في مشروعه لتعليم الشباب، بعد الحصول على موافقة أعمامها، أخذها معه إلى مونتيفياسكوني، لقد وجدت فيه مرشدًا وأبًا روحيًا، شخصًا يمكنها أن تأتمنه على تطلعاتها الأكثر حميمية، أرسلها الكاردينال إلى دير سانتا كيارا حيث استطاعت لوتشيا، في جو من الصلاة، أن تفهم دعوتها.

