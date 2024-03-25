الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

مع اقتراب حلول أسبوع الآلام.. ماذا تعرف عن درب الصليب؟

درب الصليب
درب الصليب

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفترة الصوم الكبير، الذي يستغرق 55 يومًا، لينتهي بأسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد، وفي أسبوع الآلام ينتهز الأقباط الفرصة لإعلان التوبة أمام الله، ويساعدهم على ذلك حالة النسك الشديد، التي تكون عليها هذه الفترة.

المرتل عايد ميخائيل، قائد كورال نور من نور، قال في تصريح خاص، إن أكثر ما يميز فترة ما قبل أسبوع الآلام هى حفلات درب الصليب التي تعتبر خير مرافق للأقباط في هذه الفترة وهي حفلات تعتمد على المسرح والكورال في نظام أوبيريت يجمع بين الفريقين.

ويرنم الكورال في هذه الحفلات ترانيم أسبوع الآلام مثل كل يوم تحت صليبك، واحبيبي، ولماذا جئت يا صحاب، وعند الصليب وقفت مريم

نشأته عبر التاريخ:
بدأت صلاة «درب الصليب»، والتى تعنى مرافقة يسوع في طريق آلامه، للتأمّل فيها وللاستفادة الروحية فى إحدى ليالي «خميس العهد»، وهو اليوم الذي يسبق صلب السيد المسيح، حيث كان الحجاج البيزنطيون يسيرون من منطقة الجسمانية إلى الجلجلة، ليتتبعوا الطريق الذى شهد آلام المسيح.


وفي القرون الوسطى، كان المسيحيون يمارسون «درب الصليب» من خلال طريقين مختلفين فى القدس حتى تنتهى بكنيسة القيامة، وهذا جعل الآباء الفرنسيسكان، في القرن الرابع عشر ينظمون طريق واحد «درب الصليب» في شوارع القدس القديمة.


وانتشرت الفكرة مع الوقت حتى أصبحت، فى القرن الخامس عشر، يمارسها الأربيون فى بلادهم لعدم قدرتهم فى الذهاب للقدس، وأضافوا إليها مراحل جديدة حتى وصلت إلى 14 مرحلة، تُقام فى كل الكنائس إحياءً لذكرى آلام السيد المسيح.
مراحل «درب الصليب»:
تبين المراحل الـ14 لدرب الصليب، أحداث آلام يسوع المسيح وموته على جبل الجلجثة في يوم «الجمعة العظيمة»، ويتأمل الشخص الذي يؤدي هذه الصلاة في كل حدث على حدة، طالبًا التوبة من الله.
المرحلة الأولى: تأمل يسوع محكومًا عليه بالموت.
المرحلة الثانية: تأمل يسوع حاملاً صليبه.
المرحلة الثالثة: تأمل يسوع واقعًا تحت الصليب للمرة الأولى.
المرحلة الرابعة: تأمل يسوع ملتقيًا بوالدته الحزينة.
المرحلة الخماسة: تأمل سمعان القيرواني يعين يسوع على حمل الصليب.
المرحلة السادسة: تأمل يسوع واقعًا تحت الصليب للمرة الثانية.
المرحلة السابعة: تأمل يسوع وقد مسحت وجهه القديسة فيرونيكا.
المرحلة الثامنة: تأمل يسوع يعزّي بنات أورشليم.
المرحلة التاسعة: تأمل يسوع واقعًا تحت الصليب للمرة الثالثة.
المرحلة العاشرة، تأمل يسوع يُعرّي من ثيابه ويُسقي خلاً ومرًا.
المرحلة الحادية عشر: تأمل يسوع يُسمر على الصليب.
المرحلة الثانية عشر: تأمل يسوع يموتعلى الصليب.
المرحلة الثالثة عشر: تأمل يسوع وقد أنزل من الصليب ويُسلم لوالدته الحزينة.
المرحلة الرابعة عشر: تأمل يسوع يُدفن في القبر.

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