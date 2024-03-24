الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة البيزنطية تروي قصة لعازر في احتفالات أحد الشعانين

الكنيسة البيزنطية
الكنيسة البيزنطية

تحتفل الكنيسة البيزنطية بحلول عيد أحد الشعانين، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: يروي لنا الإنجيل اليوم أنّه بينما كان يسوع على المائدة مع لعازر الّذي أقامه من الموت، دنت منه مريم، شقيقة لعازر ومرتا "وتَناولَت حُقَّةَ طِيبٍ مِنَ النَّارَدينِ الخالِصِ الغالي الثَّمَن، ودهَنَت قَدَمَيّ يسوع".

غالبًا ما نقرأ في الإنجيل أنّ يسوع أُعجِب كثيرًا بعظمة إيمان القدّيسة مريم. في المقطع السابق، أبكت الربّ، فيما كانت تبكي أخيها؛ لقد حثّت ربّ الحنان على الحنان. رغم أنّه كان على وشك إقامة لعازر من الموت، فقد بكى الربّ فيما كانت مريم تبكي، ليُبيّن في آنٍ معًا حنانه الخاص وفضل مريم... أظهرت لنا دموع الربّ سرّ التجسّد الّذي أخذه على عاتقه؛ كما ألقت قيامة لعازر الضوء على عظمة ألوهيّته (أي ألوهيّة الربّ).

لاحظوا في هذا المقطع إخلاص هذه المرأة القدّيسة وإيمانها. كان الآخرون على المائدة مع الربّ؛ أمّا هي، فكانت تدهن قدمَيه بالطيب. كان الآخرون يتبادلون الأحاديث معه؛ أمّا هي، وفي صمت إيمانها، كانت تمسح قدمَيه بشعرها. بدا الآخرون في منصب الشرف بينما اختارت هي الخدمة.

 لكنّ خدمة مريم كانت أهمّ بنظر المسيح من مناصب الشرف الّتي احتلّها المدعوّون. في كلّ الأحوال، فقد قال الربّ: "الحقّ أقول لكم: حيثما تعلن هذه البشارة في العالم كلّه، يحدث بما صنعت إحياء لذكرها".

فما كانت الخدمة الّتي أدّتها تلك المرأة القدّيسة حتّى أنّها أُعلنت في العالم بأسره ونحن نعلنها كلّ يوم؟ انظروا إلى تواضعها. هي لم تبدأ بدهن رأس الربّ بل قدميه... شرعت بالقدمين لكي تستحقّ الوصول إلى الرأس، لأنّ "مَن رفع نفسه وضع، ومَن وضع نفسه رفع"، كما جاء في الكتاب المقدّس. لقد تواضعت لكي تُرفع.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

تحت شعار"امرأة فاضلة".. مجلس كنائس مصر يحتفل بعيد الأم

عقد اللقاء الثاني لخدمة الفلك للأسر الشابة بالإيبارشيّة البطريركيّة

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك فى ختام أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

برعاية المطران سامى فوزى.. خطوة كنسية جديدة لمحاربة ختان الإناث

أندريه زكى: فى شهر رمضان يأتى التفاؤل وكلنا ثقة أن مصر ستعبر التحديات

تعرف على نص ترنيمة "يارب القوات كن معنا" الخشوعية التي ترتل في الصوم الكبير

المطران نيقولا انطونيو: المسيحية ديانة قوة والدليل العظة على الجبل

اليوم.. الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى عيد القدّيسة رفقا المعترفة

الأكثر قراءة

بديل إمام عاشور أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

عاجل.. مفاوضات غزة.. بحث إطلاق سراح 700 أسير فلسطينى مقابل 40 محتجزًا فى غزة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

مسلسل كامل العدد لـ " دينا الشربيني " احداث الحلقة 14.. هل تبدأ قصة حب جديدة بين أحمد وملك

بسمة بوسيل تكشف لأول مرة خفايا انفصالها عن تامر حسني (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

صور

دورة المتحدة الرمضانية

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: الاحتلال يواصل اغتيال منتسبي اللجان التي تؤمن المساعدات انتقامًا منهم

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ

إسرائيل تعرقل المساعى الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضى