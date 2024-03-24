الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

عقد اللقاء الثاني لخدمة الفلك للأسر الشابة بالإيبارشيّة البطريركيّة

الإيبارشية
الإيبارشية

عقدت خدمة الفلك بالإيبارشية البطريركية، لقاءها الثاني لهذا العام، تحت عنوان "أيوا عندنا مشكلة"، وذلك بالقاعة الملحقة، بالمقر البطريركيّ، بكوبري القبة، بحضور خدام الفلك، وعدد من الأسر، وتحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ومسؤولية الأب ميشيل ألفي.

 كيفية مواجهة المشكلات بالأسرة والنظر إلى النعم

دار اللقاء حول "كيفية مواجهة المشكلات بالأسرة والنظر إلى النِعَم الموجودة بها"، حيث بدأ اليوم مع فريق "CST"، الذي خدم هدف اليوم من خلال الألعاب الهادفة، كما قادت اللقاء السيدة أميرة ألبير، خبيرة العلاقات الأسريّة، حيث ركزّت من خلال ورش العمل على ما يتمتع به شريك الحياة من مميزات، وهذا يساعد على إيجاد فرص لحل المشكلات.

جدير بالذكر، أنّ خدمة الفلك اختارت الآية "لم يسقط لأن أساسه على الصخر" (متى٧/ ٢٥) هدفًا لها، تزامنًا مع سنة الصلاة، التي تعيشها إيبارشيتنا، والكنيسة الكاثوليكية.

وانتهى اللقاء بالصلاة، وشكر الخدام، وجميع الحضور، والترقب لرتبة التوبة قبل أسبوع الآلام.

 دور الأسرة التربوي في تسليم الإيمان

في سياق آخر، ترأس  الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، حفل عيد الأم لأطفال خدمة التربية الدينية، بكنيسة مار بولس ومار جرجس، بمنهري.

شارك في الاحتفال القمص متى راجي، والأب مينا القمص متى، راعيا الكنيسة، والأخت هبة، من راهبات القديس يوسف، حيث تضمن اليوم فقرة الترانيم الروحية، والعروض المسرحية حول "الأمومة المسؤولة".

وفي كلمته، أشار نيافة المطران إلى دور الأسرة التربوي في تسليم الإيمان، والقيم الإنجيلية، لأن الأسرة هي قلب الكنيسة.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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