الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

أندريه زكى: فى شهر رمضان يأتى التفاؤل وكلنا ثقة أن مصر ستعبر التحديات

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في الإفطار الرمضاني الذي نظمته الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، تحت رعاية الدكتور القس عزت شاكر، راعي الكنيسة، وشارك بالحضور عدد كبير من القيادات السياسية والدينية والإعلامية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 مصر بشعبها العظيم  سبيكة عصية على الكسر

ورحب الدكتور القس أندريه زكي بالحضور، معربًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الإفطار الرمضاني، وقال: "في هذا الشهر الكريم يأتي التفاؤل والكرم، ونحن كلنا ثقة وتفاؤل بأن مصر ستعبر من التحديات إلى أرض الخير لأن مصر بشعبها العظيم  سبيكة عصية على الكسر"، مضيفًا: "اليوم ونحن معًا نطلق صرخة استغاثة للعالم من أجل أهلنا في غزة ونصلي أن يأتي السلام إلى هذه المنطقة وينهي المعاناة، وينشر السلام في العالم".

من جانبه قدم الدكتور القس عزت شاكر الشكر لجميع الحضور، وقال: "تمتلئ قلوبنا فرحًا ومحبة، علاقتنا ممتدة لسنين طويلة، وإفطارنا معًا يعكس أصالة الشعب المصري".

رسامة شمامسة وشماسات جدد وتجديد لشيوخ الكنيسة الإنجيلية بالجيزة

وكان قد شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل رسامة شمامسة وشماسات جدد، وتجديد لشيوخ الكنيسة الإنجيلية بالجيزة، وشارك في فعاليات الحفل والدكتور القس ماجد كرم نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس نبيل صهيون رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والدكتور القس بشير أنور راعي الكنيسة الإنجيلية بالجيزة، والقس سامح لطفي رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي، والقس أمجد عادل الراعي الشريك بكنيسة الجيزة، والشيخ عصام واصف، نائب رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والشيخة نانسي ناجي سكرتيرة مجلس الكنيسة، وذلك بحضور عدد كبير من شعب الكنيسة.

وفي بداية كلمة رئيس الطائفة الإنجيلية قدم الدكتور القس أندريه زكي التهنئة لشعب كنيسة الجيزة، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في حفل رسامة الشمامسة الجدد والتجديد لشيوخ الكنيسة، كما قدم التهنئة للدكتور القس بشير أنور راعي الكنيسة.

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: "الرسامة والدعوة للخدمة لحظة تحول مقدسة، والدعوة للرعاية والتخصيص تهزم الفشل وتعبر الى المستقبل بقوة وصلابة، وعلينا أن نعلم يا أحبائي برغبة صادقة، ألا نجعل الماضي من حياتنا سجنًا لنا، ولا نعيش في سجن الفشل".

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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