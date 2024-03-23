السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس سيرابيون أسقف تمويس

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس سيرابيون أسقف تمويس، وعلى خلفية الاحتفالات طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: كانت تمويس مدينة في مصر السفلي اسمها مستمد من اللفظ القبطي "تموي" والتي تعني "الماعز"، مركزًا لعبادة هذا الحيوان في العصور القديمة. بين عامي 340 و 356 م، كان يرأس أبرشية ثمويس القديس سيرابيون.

ولد سيرابيون حوالى عام 339م في دلتا النيل بمصر ، ويلقب بالعلامة وذلك لأنه جمع ما بين المعرفة الروحية والعلوم العالمية. وقد تتلمذ بعض الوقت في مدرسة الإسكندرية اللاهوتية ثم اعتزل في الصحراء حيث صار راهبًا. أُجبِر سرابيون على ترك عزلته ليجلس على كرسي أسقفية توميس في جنوب مصر بالقرب من ديوسبوليس. شارك في مجمع سارديكا سنة 347 م.، وكان من المقرّبين للقديس اثناسيوس في دفاعه عن الإيمان المستقيمن ويقول القديس جيروم أنه نُفي بأمر الإمبراطور قسطنطين. قد اشترك أيضًا في مقاومة بدعة مقدونيوس، بالإضافة إلى مقاومته للأريوسيين، كما ألَّف كتابًا عظيمًا ضد المانيين. ألَّف عدة كتب فُقد معظمها. 

ويقول أحد الأباء أن القديس سرابيون كان يردد هذه المقولة التي تلخص سموّ المسيحية: "العقل يتنقى بالمعرفة الروحية أو بالتأمل المقدس والصلوات. يقول عنه القديس جيروم أنه كان الصديق الشخصي للقديس الأنبا أنطونيوس ن وقد ورد ذكره مرتين في كتاب " حياة القديس أنطونيوس" للقديس اثناسيوس الرسولي. في المرة الأولى إذ كان يتحدث عن رؤى القديس انطونيوس، كان  الأخوة يرونه صامتاً وهو جالس أو ماشٍ وبعد فترة يستأنف حديثه معهم، فكان رفقاؤه يدركون أنه شاهد رؤيا. لأنه عندما كان يجلس علي الجبل كثيرًا ما كان يشاهد ما يحدث في مصر، وكان يرويه لسيرابيون الأسقف الذي كان معه في مغارته.

 أما المرة الثانية فعند نياحته طلب توزيع ثيابه بتقديم أحد جلود الغنم للبابا أثناسيوس ، والرداء الذي استلمه من الأسقف سيرابيون جديدًا يردوه إليه باليًا لكي يحتفظ بمسوحه. روي لنا المؤرخ سوزومين أنه كان قبل سيامته أسقفًا رئيسًا لجماعة رهبانية في صعيد مصر، ويشهد له أنه كان متميزًا بقداسة عجيبة وقوة البيان. كما يشهد القديس اثناسيوس صديقه الحميم أنه كان رئيسًا علي عددٍ كبيرٍ من الرهبان، كما جاء في رسالته إلى دراكونتيوس ليحثه علي قبول الأسقفية وهو رئيس محبوب للدير. وكان يساند القديس أثناسيوس في جهاده ضد الأريوسية ، بمثابة يده اليمني له ، إذ كان يتخذه نائباً عنه في غيابه. وفى عام 340م كلفه البابا أن يعلن عن موعد الفصح ، ويعتقد أنه أنابه في كتابة الرسالة الفصحيةفى عامي 341و342م . 

في 18 مايو عام 353م عندما أرسل القديس أثناسيوس بعثة للإمبراطور قسطنطين بعد أنتصارته وتوليه الإمبراطورية علي الشرق والغرب وقد سمع عن الوشايات التي بدأ الأريوسيون يخططون لها عنده. كانت هذه البعثة تحت رئاسة الأسقف سيرابيون، تضم خمسة أساقفة وثلاثة كهنة، ومعهم وثيقة موقعة من 80 أسقفًا من مصر يؤيدون فيها القديس أثناسيوس. فما كان من الإمبراطور قسطنطين الثاني إلا انه نفى سيرابيون من أجل استقامة إيمانه ، لهذا دُعي بالمعترف. قام اختياره على قدرته على الدفاع عن الإيمان والإقناع والصمود في المواجهة أمام الإمبراطور وأمام الضغط الأريوسي.  وقد رقد في الرب وهو في المنفى.

الكنائس المختلفة في مصر القبطية الأرثوذكسية الكاثوليكية الروم الارثوذكس الإنجيليه الأسقفية الأنجليكانية عدة مناسبات هامة

مواد متعلقة

أمهات الكنيسة المثاليات.. دميانة أم الأربعين عذراء

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى الأبرار شهداء دير القديس سابا

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول الأربعاء السادس من الصوم الكبير

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد باسيلاؤس الأسقف

الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول الأربعاء الخامس من الزمن الأربعيني

الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسة ماريا جوزيبينا لقلب يسوع

"الإنجيلية" تنظم حفلها السنوي للافطار الرمضاني

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى الاحتفال بخطّيب مريم البتول

الأكثر قراءة

عاجل.. اقتصاديون يتوقعون ثبات سعر الدولار بين 40 و45 جنيهًا حتى نهاية 2024

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. صراع عرش السلطنة يشتعل وبزوغ نجم "الصباح"

مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى