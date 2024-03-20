الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى الأبرار شهداء دير القديس سابا

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى الأبرار شهداء دير القديس سابا الذين قتلوا في غارة استهدفت الدير سنة 796.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها: اذكرْ يا إنسان ذاك الذي غمركَ بعطاياه. واذكرْ نفسكَ. اذكرْ مَن أنت، ما هي مهمّتك، مَن أوكلكَ بها، وما هو السبب الذي جعلكَ أفضل من كثيرين آخرين. أنتَ خادم الله العليّ؛ وأنتَ مسؤول عن زملائك في العبادة. لا تعتقد أنّ جميع هذه النِّعَم هي لكَ فقط. تصرّفْ بالنِّعَم التي بين يديك كما لو كانت للغير؛ فهي تعطيك المتعة لوقت محدّد، ومن ثمّ تختفي وتتبخّر. مع ذلك، سيُطلب منكَ أن تؤدّي عنها حسابًا مفصّلاً.

العظة الاحتفالية

"ماذا أفعل؟". وكان الجواب بسيطًا: أُطعِم الجائع، وأفتح مخزون الحبوب وأدعو الفقراء. أنتم الجائعين، تعالوا إليّ. ليأخذ كلٌّ منكم ما يكفيه من العطايا التي أوكلني الله بها. تعالوا واغرفوا منها كما تغرفون من ينابيع المياه.