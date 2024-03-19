الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

المتروبوليت نيقولا أنطونيو يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

نيقولا أنطونيو
نيقولا أنطونيو

استقبل المتروبوليت نيقولا أنطونيو، مطران طنطا وتوابعها للروم الأرثوذكس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس في مقر المطرانية - القاهرة.

رافقت الدكتور ميشال عبس، منسقة التواصل في العلاقات الكنسية في المجلس الإعلامية ليا عادل معماري.

طبعت الزيارة جولة أفق حول عمل المجلس ونشاطات السنة الخمسين لتأسيسه.

الأمين العام الدكتور ميشال عبس قدم شرحاً مسهباً عن تطلعات المجلس بشأن النشاطات التي ستقام في مصر والعديد من الدول، استذكاراً لنصف قرن من عمل المجلس، كما أعلم المطران أنطونيو عن الفرص المتاحة حول إمكانية إعادة تفعيل مكتب المجلس في مصر.

من جهته، رحب المتروبوليت نيقولا أنطونيو بما قدمه الدكتور عبس حول نشاطات المجلس بمناسبة السنة الخمسين لتأسيسه، وأثنى على أهمية إعادة العمل بمكتب المجلس في مصر لما فيه خير الكنيسة والانسان معاً.

بعدها، التقى الدكتور ميشال عبس بالجمعيتين الخيرية والقديس جاورجيوس ومجلس الرعية، كما زار كنيسة رؤساء الملائكة وتبرك منها.

في الختام، تمنى الطرفان ان تنعم بلداننا بالسلام والأمان والاستقرار وأن تتوقف الحروب.

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