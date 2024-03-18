الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس ألكسندروس أول أسقف لكاﭘـادوكيا

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس ألكسندروس (ألكسندر) الأورشليمي الأسقف الشهيد أول أسقف لكاﭘـادوكيا، وعلى خلفية الاحتفالات اطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها:

وُلد "ألكسندروس" في كاﭘـادوكيا في أواخر القرن الثاني الميلادي، لكنه عمل كمساعد لأسقف أورشليم "نارسيسوس". تم اعتقال ألكسندروس بسبب إيمانه في عهد الإمبراطور الروماني "سيڤيروس".



ويُحسب لألكسندروس أنه هو الذي سمح لـ "أوريجانوس"، على الرغم من كونه شاب علماني، بالتحدث في الكنائس، وفيما بعد رسمه كاهنًا.

برغم كونه مُسنًّا، فقد تم اعتقاله مرة أخرى هو ومجموعة من الأساقفة في سجن قيصرية، ووُصِف من المؤرخين بأن: "مجد شعره الأبيض وقدسيته العظيمة شكّل تاجًا مزدوجًا له في السجن".



يُذكَر أنه نجا من الموت بين أنياب الوحوش التي أُطلقت عليه، وبدلًا من أن تلتهمه، جلست عند قدميه في هدوء داخل الحلبة التي كانت تتم فيها الإعدامات بهذه الطريقة، إلا أنه خلال فترة اعتقاله تعرض لأنواع وحشية من العذاب إلى أن توفّيَ بسبب تدهور حالته في السجن عام 251م، وحُسِبَ شهيدًا.