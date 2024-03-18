الأنبا بولا يترأس حفل مرور 150 عامًا على إنشاء دير ومدرسة القديس يوسف بالإسماعيلية

ترأس نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، قداس احتفال الراهبات الفرنسيسكانيات لقلب مريم الطاهر، بمرور مائة وخمسين عامًا على إنشاء دير، ومدرسة القديس يوسف، بالإسماعيلية، وذلك بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية.

جاء ذلك بمشاركة سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وسيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، وعدد من الآباء الكهنة، والأم كلارا، الرئيسة العامة لرهبات قلب مريم الطاهر الفرنسيسكانيات في العالم، والرهبان والراهبات، من مختلف الراهبانيات، كما حضر أيضًا سيادة اللواء هنري إبراهيم، نائبًا عن محافظ الإسماعيلية، وعدد من قيادات الدولة.

كذلك، احتفل الراهبات الفرنسيسكانيات، بمرور مائة وخمسين عامًا على وجودهن بمدينة الإسماعيلية، وبداية خدمة مؤسسة الرهبنة الطوباوية، الأم كاترينا.

وفي كلمته، أشاد نيافة المطران بدور الراهبات الفرنسيسكانيات في الكنيسة، والمجتمع، مشيرًا إلى خدمة، وسيرة حياة الطوباوية كاترينا، مؤسسة الرهبنة بمصر، حيث قال عنها: إنها محررة العبيد، وداعمة الفقراء، ومربية الأجيال، كانت تعيش ليست أجنبية في مصر، بل مصرية أصيلة من داخل المجتمع، حيث بدأت خدمتها، ودعوتها من مصر، وبالأخص مدينة الإسماعيلية، ثم انطلقت للعالم كله من هذا البلد الصغير في المساحة، لكن العظيم الشأن.

هذا وترأس مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس منح الدرجة الإنجيلية للشماس ألفي عطية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في الصلاة صاحبا النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي للإيبارشية، والأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية.

شارك أيضًا الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، حيث ألقى الأنبا باسيليوس عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "القداسة: ليتقدس اسم الله بالمحبة".

وعقب كلمة العظة، أقيمت مراسم السيامة الإنجيلية للشماس المحتفى به.