الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأحد.. كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بأحد مرفع الجبن

كنيسة الروم الأرثوذكس
كنيسة الروم الأرثوذكس

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس اليوم، بحلول أحد نفي ادم او احد مرفع الجبن، وقالالأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس نشرة تعريفية قال خلالها إنه وفي هذا الإسبوع، يسمح بأكل الألبان ومنتجاتها والبيض بما فيهما يوميّ الأربعاء والجمعة، ومن اليوم التالي "أحد مرفع الجبن" (الإثنين) يبدأ بالدخول في الصوم الكبير المقدس.

ومن صباح يوم الاثنين التالي (المسمى الاثنين النظيف) نبتدئ بالصوم كُلِّيًا عن كافّة المنتوجات الحيوانية من لحوم وأسماك وبيض وأجبان ومشتقاتها، مبتدئين الصوم الأربعيني الكبير.

ورتبت الكنيسة الأرثوذكسية (الروم الأرثوذكس) وعيًا منها بضعف الطبيعة البشرية التي قد تستصعب الانتقال من حالة معينة إلى حالة أخرى مختلفة بصورة سريعة، أي الانتقال من السماح بتناول كافة أنواع المأكولات إلى الانقطاع الفوري والكليّ التام عن تناولها. بذلك تدخليًا تدريجيًا إلى زمن الصوم الأربعينيّ الكبير المقدس والجهاد الروحي المقدس.

وفي يومي الأربعاء والجمعة من "أسبوع البَياض" أو "أسبوع مرفع الجبن" رتبت الكنيسة أن لا تقام خدمة القداس الإلهي، كما يرسم التيبيكون الكنسي.

واعتبارً من يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، تمتنع الكنيسة الأرثوذكسية عن إقامة سر الزواج المقدس (الإكليل) حتى يوم "الأحد الجديد" الذي يلي أحد الفصح العظيم المقدس.

من جهة أخرى، في دير القديس سابا البطريركي التاريخ بالإسكندرية خلال القداس الإلهي سام صاحب الغبطة البابا ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، الأسقف المنتخب بوليكاربوس أسقفًا على أسقفية بونيا وكيساجاني ( شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية).

شارك في القداس الإلهي المتروبوليت غفرائيل مطران ليوندوبوليوس (الاسماعيلية)، المتروبوليت بندليمون مطران بطليموس، المتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوسِيُو (بورسعيد)، المتروبوليت جرمانوس مطران داميتاس (دمياط)، الأسقف برودروموس أسقف توليارا وجنوب مدغشقر، الأسقف إيزاك أسقف بوجمبورا وبوروندي، الأسقف كوزماس أسقف جوبا وجنوب السودان، والأسقف إستيفانوس أسقف إيبونوس. ومعاون في القداس الإلهي عدد من كهنة الإسكندرية

حضر القداس الإلهي والشرطونية القنصل العام لليونان بالإسكندرية يوانيس بيرجاكيس، رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية، السيد/ أندرياس فافياديس ووالدان وأفراد عائلة الأسقف المرسوم وزوار من اليونان. والعديد من الشعب المؤمن من الإسكندرية.

في كلمة صاحب الغبطة أشاد بالأسقف الجديد في خدمته في أفريقيا لمدة 12 عامًا. ففي مدغشقر تعلم اللغة المالاجاشية خلال فترة قصيرة، وفي الكونغو تعلم اللغتين اللينجالا والفرنسية، وهو الآن يتعلم اللغة السواحيلية أيضًا.

في نهاية القداس الإلهي استقبل البابا ثيودروس والأسقف الجديد المهنئين في قاعة العرش البطريركي بالدير.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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