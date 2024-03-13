الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا نيقولا أنطونيو: لا يُسمح بأكل اللحوم بعد أحد المرفع لأي سبب

الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو

تحتفل كنيسة الروم الارثوذكس في مصر بحلول ـأحد مرفع اللحم وقال عنه الأنبا نيقولا انطونيو مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ووكيل الكنيسة للشؤون العربية انه: رتبت الكنيسة الأرثوذكسية هذا الأحد أن يكون آخر يوم قبل الصيام الأربعيني المقدس ليُؤْكَل فيه اللحم ومشتقاته ومنتجاته.. بهذا في هذا يوم يمكن أن يَحتفل فيه أعضاء الكنيسة مسيحيًا بأكل اللحم قبل بدء الصوم، وذلك بإعداد مائدة محبة تبعًا لترتيب الكنيسة، لتقديس أعضائها.

واضاف: أما أن تعد مائدة لأكل اللحم بعد أحد مرفع اللحم  فهذا ليس حدثًا اجتماعيًا بل هو خروج عن فكر الكنيسة وعن روحانية الكنيسة، وعما رتبته الكنيسة من أجل تقديس أعضائها المؤمنين.. كما أن هؤلاء يكونون معثرة لأعضاء الكنيسة المؤمنين وخاصة الشباب منهم الذين ينظرون إليهم كمَثَل يُحتزى به، كما أنه مَثَل غير جيد للأطفال الذين يغرس فيهم والداهما ممارسة الصوم والصلاة، لأنه ليس شيء مخفي إلا ويُعلن ويُعرف. 

واختتم: أيها الأحباء، محبة بالرب يسوع المسيح أنتبهوا لأنفسكم وللرعية، كما يقول بولس الرسول لتلميذه تيمثاوس: "كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة" (تيمو 12:4).. واسمحوا لي أن استخدم قول بولس الرسول: "هذا أقوله لخيركم، ليس لكي ألقي عليكم وهقًا (بمعنى أضع حبل حول أعناقكم)، بل لأجل اللياقة والمثابرة للرب من دون ارتباك" (1 كو 35:7).

من جهة اخرى، قال ايضا انه تمت مناقشة رسالة لنيل شهادة "ماستر في اللاهوت" عنوانها: "موقف الكنيسة القبطيّة اللاهوتي من مجمع خلقيدونية على ضوء الحوارات المسكونية في القرن العشرين: دراسة تحليليّة في التعليم الخريستولوجي"،  أعدّها المتقدّم في الكهنة يوسف داروس من بطريركيّة الإسكندريّة وسائر أفريقيا، سعد بإشراف قدس المتقدم في الكهنة الأب بورفيريوس جورجي. تألّفت لجنة التحكيم من  صاحب السيادة الأسقف ديمتري شربك قارئًا أولاً وقد ترأس الجلسة، والأستاذ د. دانيال عيوش قارئًا ثانيًا. وحضر الجلسة صاحب السيادة الأسقف موسى الخصي، وعميد المعهد قدس الأرشمندريت يعقوب خليل، وعميد كليّة الآداب والعلوم الأستاذ د. حنا نكت، مع عدد من الآباء والأساتذة والطلاب. تتوفّر نُسخة رقميّة ومطبوعة لهذه الأطروحة، ونُسخ لجميع رسائل التخرّج، على موقع المكتبة المركزيّة في جامعة البلمند، وفي ومكتبة المعهد.

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